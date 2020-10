Tyrkiets leder raser mod præsident Emmanuel Macrons lovpakke, som er vendt mod radikale islamister.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, rettede lørdag et nyt kraftigt angreb mod Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som han kritiserer for at være stærkt antimuslimsk.

Erdogan siger, at Macron bør "mentalundersøges".

- Hvad kan man sige om et statsoverhoved, der behandler millioner af medlemmer af et andet trossamfund på denne måde? Først og fremmest, at han skal mentalundersøges, siger Erodgan i en tv-transmitteret tale.

Erdogan raser mod Macrons og den franske regerings nye lovpakke, som skal beskytte Frankrigs sekulære værdier mod radikale islamister.

Macron kaldte i en tale tidligere i denne måned islam for en religion "i krise".

Macron sagde, at Frankrig skal styrke sekularismen i Frankrig, så politiske forhold kan diskuteres uafhængigt af religion. Han advarede om, at der er "islamisk separatisme" i landet.

Den franske præsident bebudede samtidig, at et forbud mod tørklæder og slør vil blive udvidet til også at omfatte ansatte i den private sektor.

Staten skal også have bemyndigelse til at gribe ind, hvis et lokalt styre har givet "uacceptabelt mange" indrømmelser til muslimer.

Han holdt talen i en Paris-forstad, hvor han erklærede sig fast besluttet på at stoppe alle, som "bruger religion til at opbygge parallelsamfund".

Erdogan mener, at den franske leder har overdrevet og fornærmet med sine udtalelser.

- Hvem er du, at du tillader dig at tale om islams strukturer, hed det tidligere i et verbalt angreb mod Macron fra Erdogan, som er stifter og leder af Tyrkiets AK-parti, som har islamistiske rødder.

/ritzau/AFP