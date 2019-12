Tyrkiet søger aftaler med lande ved Middelhavet, men græsk regering raser over forsøg på at krænke folkeret.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, er 1. juledag kommet på et overraskende besøg i Tunesien. Her skal han møde sin nyvalgte tunesiske kollega.

Det kommer på et tidspunkt, hvor Tyrkiet forsøger at indgå aftaler med lande ved Middelhavet.

I sidste måned underskrev Tyrkiet en maritim aftale med den internationalt anerkendte regering i Tripoli om Libyens søgrænse. Det var et skridt, som gjorde den græske regering rasende.

Tyrkiet og Grækenland har en løbende strid om, hvem der ejer ressourcerne ud for den delte ø Cypern.

Den græske regering siger, at Tyrkiets aftale med Libyen krænker folkeretten. Men Tyrkiet siger, at aftalen skal beskytte dets rettigheder i regionen. Man peger også på, at den holder sig til folkeretten.

Erdogans kontor oplyser, at præsidenten under sit besøg i Tunesien ledsages af sin udenrigs- og forsvarsminister samt lederen af den tyrkiske efterretningstjeneste.

Der oplyses intet om indholdet af de samtaler, som Erdogan skal have i Tunesien, eller formålet.

Det er det første besøg i Tunesien af et statsoverhoved, siden Kais Saied i oktober blev valgt til præsident.

/ritzau/Reuters