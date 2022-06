Lyt til artiklen

Der skal komme konkrete svar på Tyrkiets krav, hvis NATO-landet skal åbne op for et medlemskab til Sverige og Finland.

Sådan lyder det fra Erdogan forud for afrejsen til NATO-topmødet i Madrid. Det skriver Reuters.

Helt konkret ønsker den tyrkiske præsident Erdogan at få styrket indsatsen mod militante kurdere, få ophævet en våbenembargo mod landet og få adgang til at købe F-16 kampfly fra USA.

Tyrkiet har derfor ført samtaler med de nordiske lande og NATO for at imødekomme dette og har givet finske og svenske embedsmænd skriftlige krav.

Dog lyder det, at svarene ikke har været tilfredsstillende, og Erdogan har truet med at afvise et medlemskab til landene, medmindre kravene bliver opfyldt.

»Vi vil ikke have tørre ord, vi vil have resultater. Vi er trætte af at sende bolden rundt på midtbanen. Lige nu producerer de ord,« sagde han forud for mødet tirsdag eftermiddag i Madrid.

Her skal han sammen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, Finlands præsident, Sauli Niinistö, og Sveriges statsminister, Magdalena Andersson diskutere optagelsen.

Tyrkiske embedsmænd og vestlige diplomater fortæller dog, at et gennembrud er usandsynligt i Madrid. Erdogan skal også mødes med USAs præsident, Joe Biden i Madrid.

Alle 30 medlemslande skal sige ja før at et medlemskab kan blive aktuelt. Så Tyrkiet skal overbevises om at opgive sin vetoret – ellers kan Sverige og Finland ikke blive medlemmer.