Der blev ikke lagt fingre imellem, da Tyrkiets præsident, Tayyip Erdogan, onsdag gik på talerstolen.

Her valgte Erdogan at sammenligne både den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, med Adolf Hitler og de israelske angreb på Gaza med nazisternes behandling af det jødiske folk under Anden Verdenskrig.

Det skriver Reuters.

»De plejede at tale dårligt om Hitler. Hvad adskiller dig fra Hitler? De vil få os til at savne Hitler. Er det, Netanyahu gør, mindre end det, Hitler gjorde? Det er det ikke,« lød det fra Erdogan, der påpegede, at Netanyahu får støtte fra Vesten, og særligt USA:

»Han er rigere end Hitler. Han får støtte fra Vesten. Alle mulige former for støtte kommer fra USA. Og hvad gjorde de med al den støtte? De dræbte mere end 20.000 mennesker i Gaza.«

Krigen i Gaza blev indledt, da Hamas 7. oktober udførte et terrorangreb, hvor flere end 1200 israelere, heriblandt mange civile, blev dræbt, mens mere end 200 mennesker blev kidnappet.

Mere end 21.100 mennesker er siden krigens begyndelse blevet dræbt i Gaza, oplyser det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium i Gaza, skriver BBC.

Både Israel og Hamas er blevet beskyldt for at have brudt 'krigens love' siden 7. oktober.

Det er ikke første gang, at Erdogan langer hårdt ud efter Netanyahu og de israelske angreb på Gaza.

Tilbage i oktober lød det blandt andet fra Erdogan ved en propalæstinensisk demonstration, at Israel opførte sig som krigsforbrydere.

Og i november var Tyrkiet atter ude med den lange pegefinger, hvor Erdogan kaldte Israel for en terrorstat.

Onsdagens verbale angreb fra Erdogan har nu fået Netanyahu til at reagere på mediet X.

Ifølge Netanyahu er Tayyip Erdogan den sidste som skal belære Israel.

»Erdogan, som begår folkedrab på kurderne, og som har verdensrekord i at fængsle journalister, der er imod hans styre, er den sidste, der kan prædike om morale,« skriver Netanyahu og fortsætter:

»IDF er den mest moralske hær i verden, der bekæmper og ødelægger den mest afskyelige og grusomme terrororganisation i verden, Hamas ISIS, som har begået forbrydelser mod menneskeheden, og Erdogan roser dem.«

Til trods for den voldsomme retorik og kritik, har Tyrkiet opretholdt sine handelsforbindelser med Israel, og i modsætning til flere vestlige lande, betragter Tyrkiet, ifølge Reuters, ikke Hamas som en terrororganisation.