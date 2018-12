Donald Trump er angiveligt positiv over for tyrkisk offensiv i Syrien, hvor USA-støttede kurdere holder til.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har mandag varslet en snarlig offensiv mod den kurdiske YPG-milits i det nordlige Syrien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsident Erdogan siger således, at den tyrkiske hær er klar til at rykke ind på et hvilket som helst tidspunkt.

Erdogan oplyser i øvrigt, at USA's præsident, Donald Trump, har reageret positivt på udmeldingen om en forestående offensiv. USA støtter ellers den kurdiske YPG-milits, som Tyrkiet til gengæld anser som en terrorgruppe.

Den tyrkiske præsidents udmelding kommer, umiddelbart efter at han fredag talte i telefon med Donald Trump.

- Jeg talte med Trump. Terroristerne må forlade området øst for Eufrat. Hvis ikke de gør det, må vi fjerne dem, siger Erdogan i en tv-tale mandag.

Der befinder sig amerikanske soldater øst for floden Eufrat.

/ritzau/