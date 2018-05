Tyrkiet vil ikke tillade Israel at "stjæle" Jerusalem. FN's Sikkerhedsråd må til at være mere aktivt.

Ankara. Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at FN er brudt sammen som følge af de blodige begivenheder i Gaza, hvor israelske soldater mandag dræbte 60 palæstinensere. Det skete i forbindelse med flytningen af USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Erdogan, som onsdag talte ved en middag i Ankara, siger, at Tyrkiet forsøger at presse medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd til at være mere aktive.

Han siger samtidig, at hans egen stabschef og det tyrkiske udenrigsministerium arbejder på at evakuere sårede fra Gaza.

- Tyrkiet vil ikke tillade Israel at stjæle Jerusalem fra palæstinenserne, siger han og raser over den "stilhed", der omgærder "Israels tyranni" over Gaza.

- Hvis Israels handlinger tillades, så vil verden blive kastet ud i kaos, siger Erdogan.

Hamas, der kontrollerer Gazastriben, siger, at 50 af de 62 palæstinensere, som blev dræbt under urolighederne, var medlemmer af den islamistiske gruppe.

Tyrkiet gav tirsdag Israels ambassadør i Ankara besked på at tage tilbage til Israel "i et stykke tid".

Tyrkiet har også kaldt dets ambassadør i Tel Aviv hjem til konsultationer.

/ritzau/Reuters