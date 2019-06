Tyrkiets præsident mener, at Mohamed Mursi blev dræbt. Han vil have Egyptens regering retsforfulgt.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger onsdag, at Mohamed Mursi "blev dræbt og ikke døde af naturlige årsager".

Udmeldingen kommer ved et vælgermøde i den tyrkiske storby Istanbul.

Den tidligere egyptiske præsident Mohamed Mursi døde mandag, efter at han kollapsede i forbindelse med et retsmøde.

- Mursi led på gulvet i retslokalet i 20 minutter. Myndighederne greb desværre ikke ind for at redde ham, siger Erdogan.

Erdogan, der var en af Mursis støtter, vil nu gøre alt, hvad der står i hans magt, for at sørge for, at Egyptens regering bliver retsforfulgt ved en international domstol. Det siger han onsdag i Istanbul.

Mursi havde siddet fængslet, siden han i 2013 blev afsat ved et militærkup.

/ritzau/AFP