Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dukken blev fundet hængende foran rådhuset i Stockholm torsdag morgen.

Og på mindre end et døgn har den nu skabt stordiplomatisk krise mellem Sverige og Tyrkiet.

»Det er ment som sabotage mod den svenske NATO-ansøgning. Det er farligt for den svenske sikkerhed at agere på den måde,« lyder det fredag morgen fra den svenske statsminister, Ulf Kristersson, til TV4.

For dukken, der hængte med hovedet nedad, forestillede den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan. Se her:

Det var en dukke i fuld størrelse af Recep Tayyip Erdogan, der torsdag blev hængt op. Foto: TWITTER @REALROJKOM Vis mere Det var en dukke i fuld størrelse af Recep Tayyip Erdogan, der torsdag blev hængt op. Foto: TWITTER @REALROJKOM

Derfor gik der ikke længe, inden den første skarpe reaktion kom fra Tyrkiet, der har afgørende indflydelse i forhold til, om Sverige (og Finland) kan få gennemført deres historiske optagelse i NATO som følge af den russiske invasion af Ukraine.

Erdogan-talsmanden Fahrettin Altun skrev torsdag på Twitter: »Vi opfordrer indtrængende de svenske myndigheder til uden at tøve at tage de nødvendige skridt mod terrorgrupper.«

Det skulle angiveligt være den såkaldte Rojavakommittérna, der torsdag hængte dukken op.

Fra tyrkisk side mener man, at bagmændene har tilknytning til det forbudte kurdiske arbejderparti, PKK – og netop PKK har haft en central rolle i NATO-forhandlingerne, da Tyrkiet mener, at Sverige og til dels også Finland huser militante personer med tilknytning til partiet.

»At PKK-terrorister kan udfordre den svenske regering i hjertet af Stockholm er et bevis på, at de svenske myndigheder ikke har taget de nødvendige skridt mod terrorisme, som de ellers har hævdet at have gjort i de seneste dage,« lød det videre fra Erdogan-talsmanden Fahrettin Altun.

Fredag har man fra tyrkisk side derfor aflyst et forestående besøg af formanden for den svenske Riksdag, Andreas Norlén. Det skriver Sveriges Radio.

Samtidig har den svenske ambassadør i Tyrkiet også allerede været indkaldt til samtale.

Statsminister Ulf Kristersson ser »ekstremt alvorligt« på sagen.

»Det er utroligt groft, at man i et land, hvor to fremtrædende politikere er blevet myrdet, foregiver en henrettelse af en udenlandsk demokratisk valgt leder,« siger han med henvisning til drabene på udenrigsminister Anna Lindh i 2010 og statsminister Olof Palme i 1986.