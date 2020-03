Tyrkiet kræver, at EU åbner grænsen for flygtninge, hvilket EU-lande har afvist. Erdogan ønsker hjælp fra EU.

Situationen er spændt, før Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, mandag møder EU-præsident Charles Michel og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i Bruxelles.

De skal tale om situationen i Syrien og de millioner af syriske flygtninge, som Tyrkiet huser, og som landets præsident ønsker at sende videre til EU.

Mødet er kommet i stand i hast i løbet af weekenden. Det er sket, efter at EU's udenrigsministre fredag fordømte, hvad den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kaldte "Erdogans afpresning" af EU.

EU-landene står sammen i deres støtte til Grækenland, der har lukket grænsen helt de seneste uger.

Søndag sendte Erdogan en appel til Grækenland om at åbne EU-grænsen for flygtninge.

Det gjorde han, efter at tyrkisk politi i sidste uge - ifølge den græske regering - havde fragtet tusindvis af migranter til grænsen, hvor der i dagevis har været omfattende uro og sammenstød.

Græske myndigheder har oplyst, at de har forhindret knap 40.000 forsøg på ureglementeret at krydse grænsen. Grækenland har besluttet at hole grænsen lukket i en måned.

- Jeg havde håbet på mere støtte fra det internationale samfund, hvad angår flygtninge, sagde Erdogan søndag i en tale i Istanbul.

- Vi ønsker en rimelig fordeling af byrden (af flygtninge, red.), sagde han også.

EU og Tyrkiet indgik i 2016 en aftale om syriske flygtninge. Den indebærer, at EU betaler 6 milliarder euro til at hjælpe syriske flygtninge i Tyrkiet.

Der er mellem tre og fire millioner syriske flygtninge i landet, og flere kan være på vej fra det krigsramte Syrien.

Erdogan har desuden krævet støtte fra både EU og Nato i Syrien, hvor tyrkiske soldater har støttet oprøre i provinsen Idlib.

Tyrkerne kom i februar under massivt pres fra den syriske regeringshær støttet af Rusland og Iran, og det har ført til nye flygtningestrømme mod den tyrkiske grænse. Idlib ligger i det nordvestlige hjørne af Syrien med grænse til Tyrkiet.

I sidste uge indgik Erdogan en våbenhvile i Syrien med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Mødet mellem Erdogan, Michel og von der Leyen begynder mandag klokken 18.

