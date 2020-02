Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdoğan bekræfter nu officielt, at man har åbnet Tyrkiets grænser mod Europa.

Det skriver flere internationale medier - herunder Al Jazeera og AFP.

Tyrkiet har længe stået som barriere mellem Europa og store mængder flygtninge, som ville ind i kontinentet.

Men de seneste dage har der været forlydender om, at det var ved at være slut.

Og det skulle nu være en realitet - ikke mindst som konsekvens af, at krisen i Idlib i det nordvestlige Syrien er blusset op igen.

Her har 33 tyrkiske soldater mistet livet de seneste dage. Og det ser ud til at have været dråben for Erdogan.

Således er der kommet historier om voldsomme sammenstød mellem flygtninge og græsk politi på grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland.

Græsk politi har forsøgt at inddæmme de mange flygtninge med tåregas, og det er kommet til voldsomme sammenstød.