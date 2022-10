Lyt til artiklen

Krigen i Ukraine bevæger sig tilsyneladende mod en livsfarlig klimaks, og det er op til Putin, om han virkelig vil risikere at se verden brænde – det synes at være beskeden, der kommer fra Washington og fra diverse internationale kommentatorer i disse dage.

»Jeg tror ikke, at mange internationale eksperter, hvis de er ærlige, kunne have forudsagt dette scenario eller det, at vi nu diskuterer noget så uhyggeligt som brugen af atomvåben i Europa,« siger Henrik Stålhane Hiim, underviser ved Institut for Forsvarsstudier i Norge til B.T.

Truslen om, at Rusland kan eskalere krigen i Ukraine yderligere ved at bruge atomvåben, har hængt i luften siden krigens start den 24. februar. Men særligt efter at Rusland er begyndt at tabe både nyerobret land og titusindvis af soldater, har Vladimir Putin ved flere lejligheder understreget, at brugen af taktiske atomvåben er en mulighed, han ikke vil afholde sig fra at benytte, hvis han ikke får sin vilje.

»Jo værre situationen på slagmarken bliver for russerne, des større er desværre muligheden for, at Putin vælger at gøre noget uoverlagt, også selvom det vil få katastrofale følger for russerne selv«, siger atomvåbeneksperten Henrik Stålhane Hiim – som dog tilføjer, at han stadig vurderer risikoen som lav.

Rusland affyrer et et interkontinentalt Sarmat-missil under en øvelse i 2022. Sarmat-missilet kan anvendes til atomvåben

Så sent som natten til onsdag forholdt præsident Biden sig til atomtruslen. Biden understregede i et interview med CNN, at han ikke mener, at det er sandsynligt, at Putin vil vælge at bruge atomvåben. Men USAs præsident har tidligere advaret om, at verden er tættere på Armageddon nu end på noget andet tidspunkt siden Cubakrisen i 1962.

»Fejl opstår, forkerte udregninger kunne forekomme, og ingen kan vide sig sikre på, hvad der så vil ske. Det kunne ende i Armageddon,« sagde Biden til CNN. USAs præsident understregede samtidig, at han ser Putin som en rationel person, der har foretaget nogle alvorlige fejlkalkulationer.

Verdens rigeste mand, Teslachefen Elon Musk, har ifølge den anerkendte amerikanske kommentator Ian Bremmer talt med Vladimir Putin om, hvornår Putin faktisk ville gribe til atomvåben.

Præsident Biden mener, at Putin forsat er rationel, men at irrationelle beslutninger har presset ham op i en krog

»Elon Musk fortalte mig, at han havde talt med Putin direkte om Ukraine, og at Putin havde fortalt Musk, hvad hans streg i sandet er,« sagde Ian Bremmer, der er leder af den anerkendte tænketank The Eurasia Group.

Ifølge Bremmer skulle Putins svar til Elon Musk have været, at hvis Ukraine forsøgte at genindtage Krim-halvøen, så vil Putin anvende atomvåben.

Elon Musk har selv afvist at have talt med Putin om Ukraine. Det gjorde han i et svar til Ian Bremmer på Twitter tirsdag.

»Putin har midlerne, han har doktrinen, som tillader ham at gøre det, og han har et klart motiv. Han er ved at tabe denne krig, og han bliver nødt til at gøre noget, der radikalt kan ændre på krigslykken. Det er muligt, at han vil ty til atomvåben,« siger Joseph Cirincione, en ekspert i ikkespredning af atomvåben til CNN.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, interviewer den norske ekspert i atomvåben og sikkerhed, Henrik Stålhane Hiim

Den norske sikkerhedsekspert B.T. har talt med påpeger dog det formålsløse ved en sådan handling.

»Jeg tror og håber dog stadig, at vi er et godt stykke fra at Putin kan finde på at anvende atomvåben. Det giver ikke rigtig nogen mening på en slagmark som i Ukraine, hvor kampene bliver kæmpet på åbne vidder. For at et taktisk atomvåben skal have en effekt, skal det ramme et ganske lille område, måske noget der er særlig svært at trænge igennem,« siger Henrik Stålhane Hiim.

Han anerkender, at selve chokeffekten og den skræk og rædsel brugen af et atomvåben vil medføre, vil kunne have en effekt og derfor gøre den attraktiv for en hårdt trængt Putin. Men han minder om at ikke bare Vesten, men også Ruslands allierede ville reagere meget skarpt på brugen af A-våben.

»Det er jo lidt paradoksalt, at Kina, som vi ellers ser som et stort problem for Vesten, kan vise sig at blive dem, der forhindrer at katastrofen sker. Kina vil formodentlig vende Rusland ryggen, skulle russerne bruge atomvåben. Vi må antage at amerikanerne er i dialog med blandt andet Kina om dette.«

Skulle det værste ske, så mener sikkerhedseksperten, at Vesten vil afholde sig fra at svare tilbage med atomvåben.

»Det kommer an på, hvilken type a-våben Rusland ville bruge, og lad os håbe, det aldrig sker, men der er ret stor forskel på om det er en symbolsk sprængning, eller om det er en bombe der rammer en tætbefolket by,« siger Henrik Stålhane Hiim til B.T.