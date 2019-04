Siden 1954 har Mount Everests officielle højde lydt på intet mindre end 8.848 meter over vandets overflade.

Men måske er verdens højeste bjerg slet ikke så højt, som vi går og tror.

Siden Nepal i 2015 blev ramt af et voldsomt jordskælv, har der nemlig været en vis skepsis forbundet med bjerget, som mange mener skrumpede i kølvandet på skælvet.

Derfor sender regeringen i Nepal nu et hold topatletiske klatrere afsted for at måle bjerget på ny i forsøget på at lukke munden på skeptikerne.

»Vi sender et hold afsted, fordi der er blevet stillet spørgsmålstegn ved Everests højde efter jordskælvet,« siger ekspeditionens koordinator, Susheel Dangol til AFP.

De fire klatrere drager afsted mod bjerget onsdag. Det var dog helt tilbage i 2017, at beslutningen om en genopmåling blev taget, men ekspeditionen er så krævende, at den har taget omtrent to år at forberede.

I de to år har de fire udvalgte klatrere blandt andet benyttet tiden til at samle opmålinger fra bunden samt på at forberede sig på de ekstreme forhold, der venter dem på bjerget, som ligger placeret på grænsen mellem Kina og Nepal.

»Det bliver ikke nemt at arbejde i det terræn, men vi er overbeviste om, at vores mission vil blive en succes,« siger ekspeditionsleder Khim Lal Gautam til nyhedsbureauet.

Det er første gang nogensinde, at Nepal selv foretager en officiel måling af det verdenskendte bjerg i Himalaya-bjergkæden. I 1999 formåede et amerikansk hold at måle bjerget til at være to meter højere end den officielle højde, hvilket har medført, at National Geographic Society i USA nu betragter Mount Everest til at være 8.850 meter højt.

I 2005 målte kineserne bjerget til at være 8.848 meter på isen, men de kom samtidig frem til, at det kun var 8.844 meter uden isen, og derfor endte Kina og Nepal i en diplomatisk krise, da sidstnævnte ikke ville anerkende, at bjerget var fire meter lavere end den hidtil officielle højde.

Det lykkedes dog de to parter at blive enige, og således betrages bjergets officielle højde stadigvæk som værende 8.848 meter, som det også blev målt til at være helt tilbage i 1954.

Og nu vil de nepalesiske myndigheder altså én gang for alle lukke munden på alle skeptikerne og bevise, at deres kære bjerg, der tiltrækker turister i massevis, ikke er skrumpet siden da.