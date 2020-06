Han er pædofil, indbrudstyv og afsoner en dom for voldtægt.

Manden, der – måske – kender Madeleine McCanns skæbne, har et broget generalieblad.

Omkring det tidspunkt i 2007, da den britiske pige forsvandt sporløst fra en ferielejlighed i Praia da Luz, levede den tyske mand en rodløs tilværelse som en slags vagabond og løsarbejder på den portugisiske Algarve-kyst.

To år før Maddie forsvandt, begik den tyske mand voldtægt i samme feriekompleks. Den dag, Madeleine blev kidnappet, blev han set i byen i sin hvide varevogn.

Madeleine McCann var tre år, da hun forsvandt i 2007. Nu mistænker britisk politi en tysk pædofil i sagen. (Arkivfoto)

Onsdag afslørede Scotland Yard ifølge Sky News og The Guardian, at den nu 43-årige tyske mand er mistænkt i den sagnomspundne sag om den forsvundne pige.

Dermed kan en af vor tids største kriminalgåder være tæt på en opklaring.

I givet fald er det både godt og dårligt nyt for hendes ulykkelige forældre.

Endelig kan de få vished for, hvad der skete med deres lille pige efter, at hendes far, Gerry McCann, kom ind i ferielejligheden og fandt vinduet åbent og hendes seng tom. Og endelig slipper de for den mistanke, der har klæbet til dem, siden de kort efter datterens bortførelse selv blev mistænkt i sagen.

Endelig kan de få fred.

Men hvis det vitterlig er den nu 43-årige tysker, der står bag kidnapningen, må Kate og Gerry McCann højst sandsynligt endegyldigt opgive håbet om at finde deres lille pige i live.

Tyskeren er nemlig en kendt pædofil, og mistanken går angiveligt på, at han har misbrugt og dræbt den britiske pige. Tysk politi efterforsker sagen som en drabssag, mens Scotland Yard holder fast i at behandle sagen som en forsvindingssag.

Ifølge Braunschweiger Zeitung har den 43-årige adskillige seksuelle overgreb på små piger på samvittigheden. Han har været i Maddie-efterforskningens søgelys siden 2017.

An undated handout photo made available by the Metropolitan Police of Madeleine McCann, issued 03 June 2020. According to reports on 03 June 2020, a 43-year old German prisoner is identified as suspect in the disappearance of Madeleine McCann. The English child disappeared 03 May 2007, from a room where she slept with two twin brothers, in an apartment of a resort in Praia da Luz in the Algarve.

I øjeblikket afsoner han en dom på syv års fængsel i Tyskland for voldtægt på en 72-årig amerikansk turist. En forbrydelse, som fandt sted i Praia da Luz på Algarvekysten i 2005 – altså i samme by og på samme resort, hvor Maddie forsvandt to år senere.

Derudover har han to tidligere domme for overgreb på mindreårige piger. Han har også domme for indbrud og narkotikaforbrydelser.

Den tyske efterforsker Christian Hoppe siger til avisen, at politiet ikke kan udelukke, at der er et seksuelt motiv bag bortførelsen.

»Men det er også muligt, at det oprindeligt var tænkt som et indbrud, som spontant blev til en seksuel motiveret forbrydelse,« siger han.

Han vil heller ikke udelukke, at den mistænkte har medsammensvorne.

»Det kan vi ikke udelukke – ud over den egentlige forbrydelse – så er der måske andre, som har kendt til den og ved, hvor Maddies lig er, eller sågar har deltaget i forbrydelsen,« siger Hoppe.

Den tyske mand beskrives som en hvid mand med kort, lyst hår. Han er omkring 180 centimeter høj.

Fra 1996 til 2007 boede han i et lejet hus tæt på Praia da Luz, men få måneder før den lille pige forsvandt, boede han stort set permanent i sin hvide varebil.

Den 43-årige tyskers autocamper.

Det er uvist, hvorfor britisk politi netop nu vælger at fortælle om manden, som har været centrum for efterforskningen i flere år.

Ud over hans brogede fortid er der dog flere ting, der gør ham mistænkelig.

Han blev set tæt på hotellet i sin varebil omkring det tidspunkt, hvor Maddie forsvandt, og en time før foretog han et telefonopkald på en halv time. Dagen efter omregistrerede han sin anden bil, en Jaguar.

Ifølge talsmanden fra tysk politi har man identificeret to huse i Praia da Luz, hvor han kan have taget Maddie med hen.

Politichefen siger også, at politiet mener, at den lille pige er blevet dræbt.

Chefpolitiinspektør Mark Cranwell, som leder eftersøgningen af Madeleine McCann – Operation Grange – opfordrede under en pressebriefing om sagen onsdag mandens bekendte til at stå frem.

»Nu er det måske et meget godt tidspunkt, det er et godt tidspunkt til at stå frem og tale, uanset om det er til tysk politi eller til det portugisiske politi.«

Madeleine McCann var blot tre år gammel, da hun i 2007 blev bortført fra det resort i Praia da Luz på Algarvekysten i Portugal, hvor hun var på ferie med sine forældre og to yngre søskende.

I 13 år har hendes forældre stædigt holdt fast i håbet om, at hun stadig er i live.

Tiden er gået, men de er blevet ved med at lede efter hende. Igen og igen har de presset på for at få efterforskningen genoptaget, og de har samlet millioner ind for lønne deres egne detektiver.

Der er brugt et astronomisk millionbeløb på at finde hende.

Madeleines forældre følger med interesse den seneste udvikling i sagen. I en udtalelse takker de politiet, men giver også samtidig udtryk for, at de aldrig vil opgive håbet om at finde deres datter i live.

'Alt, hvad vi nogensinde har ønsket, er at finde hende, afsløre sandheden og få de ansvarlige straffet.'

'Vi vil aldrig opgive håbet om at finde Madeleine i live, men uanset hvad resultatet bliver, har vi brug for at få vished, så vi kan finde fred.'