Løver og geparder er måske tættere på at uddø, end det fremgår af den røde liste (IUCN Red List) med truede dyrearter. Det mener videnskabsfolk, som advarer mod et skarpt faldt i populationen – som kan ske, uden at forskere observerer det.

Afrikas løver og geparder er for nuværende betegnet som 'sårbare'.

Men antallet af løver falder, og geparderne er genstand for en ophidset debat om, hvorvidt der faktisk er så mange tilbage i naturen, som man antager. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

At de bliver sat på listen 'som mere truede', løser ikke problemet. Men det kan være med til en mere nøjagtig opgørelse, der kan kanalisere ressourcer til dyrene, så de har en chance for at overleve i naturen.

Denne gepard er fotograferet i Sydafrika. Foto: CHRISTOPHE BEAUDUFE Vis mere Denne gepard er fotograferet i Sydafrika. Foto: CHRISTOPHE BEAUDUFE

Løver og geparder er blandt de dyr, der kaldes top-rovdyr. Den sydafrikanske forsker Paul Funston kalder dem 'de store forældre, der holder en masse ting på plads'.

De blev begge igen i 2014 sat på listen som værende 'sårbare'. Og det er nok umuligt, at får ændret 'kategori', når der skal ske opdateringer på den røde liste ved International Union for the Conservation of Natures kongres (IUCN) i Marseille fra på fredag.

Nogle eksperter vil have IUCN til at gå endnu længere.

»Geparderne bør klassificeres som 'truet',« siger Sarah Durant. Hun er 'ekspert i geparder' og sidder med i IUCNs specialgruppe, som har de store kattedyr som fagområde.

En ung løvinde hviler sig. Foto: GUILLAUME SOUVANT Vis mere En ung løvinde hviler sig. Foto: GUILLAUME SOUVANT

Verden over er gepardernes antal faldet med omkring 30 procent til omkring 7.000 vilde geparder. Det er sket i løbet af bare tre generationer af geparder – eller 15 år.

Og det er endda højt sat. »Vi måler antallet i de områder, hvor de faktisk klarer sig bedst,« siger Durant.

Geparderne var engang et top-rovdyr overalt i Afrika, Mellemøsten, det centrale Asien og Indien. Men i dag lever den i omkring kun 10 procent af sin historiske udbredelse.

Siden 1900 er antallet af geparder faldet med hele 90 procent.

Gepard i løb. Foto: GIANLUIGI GUERCIA Vis mere Gepard i løb. Foto: GIANLUIGI GUERCIA

Løverne har ikke klaret sig særlig godt heller, selvom deres population i naturen godt nok er over 20.000, udtaler Paul Funston, der er direktør for løveprogrammet i ngo'en Panthera.

I 2014-kategoriseringen, som han var med til at udfærdige, var løvernes globale population faldet med 43 procent over tre løvegenerationer – 21 år. De gik lige netop glip af en reklassifikation.

Løver lever – i modsætning til geparder – i flokke og lever i beskyttede områder. Men det gør dem ikke nemmere at lokalisere.

I 2017 ledede Funston en undersøgelse af løvebestanden i to store nationalparker i Angola. Andre dyreværnsfolk havde sat bestanden til omkring 1.000 løver.

Hanløve på savannen. Foto: TONY KARUMBA Vis mere Hanløve på savannen. Foto: TONY KARUMBA

»Men det faktiske antal løver var så lavt, at vi ikke kunne få noget sikkert estimat ud af tallet,« sagde han.

»Vi konkluderede, at der var mellem 10 og 30 løver tilbage.«

Jagten på trofæer, mistet habitat og konflikter med mennesker er med til at gøre livet svært for de tilbageværende løver.

»Specielt i Sydafrika ser vi pludselig, at der drives krybskytteri på løver for at få fat i deres tænder, kløer og ben. De skal forsyne et marked i Sydøstasien og Kina, siger Funston.

Fra 2011 til 2019 var 60 procent af alle løvedødsfald i Limpopo Nationalpark i Mozambique forårsaget af krybskytter.

For geparder kommer den nye trussel især fra golfstaterne. Der har mange rige en umættelig trang til at holde dyr som især geparder som kæledyr.