Meldingen fra udenlandske eksperter og en førende dansk overlæge stritter i hver sin retning. Hvem har ret?

»Krisen er slut,« sagde overlæge i infektionssygdomme på Rigshospitalet Jens Lundgren i denne weekend, samtidig med at han trak sig fra at kommentere yderligere på covid-19-situationen for at hellige sig andet vigtigt arbejde.

»Vi har løsningen, vaccinerne. Og vi har nok vacciner, uanset hvad der sker med Johnson-vaccinen, for det handler om ganske få uger, vi måske udskyder slutdatoen. Så vi har ingen brændende platform længere, som de har i andre lande,« udtalte Lungren til TV 2, før Danmark valgte at droppe udrulningen af Johnson & Johnson-vaccinen mandag.

Jens Lundgrens vurdering spår om lysere tider for danskerne. Udmeldingen er bemærkelsesværdig, fordi afblæsningen af krisen i Danmark kommer samtidig med, at flere end nogensinde før er smittet med corona på verdensplan i denne uge.

I Indien nærmer man sig med hastige skridt 20 millioner coronasmittede. Og mange eksperter vurderer, at det virkelige tal for smittede og døde er 5-10 gange højere end det officielle. Covid-19-situationen i Indien betegnes som en katastrofe, hvis omfang udvikler sig fra time til time.

I Indien er det en ny variant, B1617, der står bag hvert tredje nye smittetilfælde. Den britiske variant, der også er mere smitsom, står for næsten alle andre tilfælde.

Langt flere unge er indlagt med alvorlig covid-19, og det diskuteres nu, om det alene skyldes, at antallet af smittede i det hele taget er eksploderet, eller om den indiske variant, der lige nu breder sig hastigt til Indiens nabolande, er farligere for børn og unge.

»Den rammer de yngre hårdt, og den rammer familier. Det er en helt ny situation. Vi har to måneder gamle babyer indlagt,« siger hjertekirurgen Sujay Sheed fra Sir Ganga Ram-hospitalet i Delhi til The Daily Telegraph.

Det samme gør sig gældende i Sydamerika, hvor den frygtede P1-variant fra Brasilien nu har bredt sig til nabolandene. Mindst 100.000 brasilianere er døde med covid-19 alene i den sidste måned.

I Sydamerika bor 5,5 procent af verdens befolkning, men kontinentet står for 32 procent af verdens covid-19-døde.

Selv Uruguay og Argentina, der ellers længe så ud til at undslippe alvorlige udbrud, er nu hårdt ramt.

»Det, der sker lige nu, er intet andet end en katastrofe,« sagde Argentinas sundhedsminister, Carla Vizotti, i weekenden, samtidig med at hun forlængede nedlukningen af samfundet til slutningen af maj.

Et tydeligt billede tegner sig. De rigeste lande i verden ser ud til at begynde at få pandemien under kontrol. Både Israel, Storbritannien og USA er nu så langt fremme med deres vaccineudrulning, at man kan påbegynde en tilbagevenden til normalitet.

I EU er billedet noget mere broget. Både Frankrig og Tyskland er fortsat ramt af deres største bølge til dato, og særligt i Frankrig er den sydafrikanske variant, der frygtes at være mere modstandsdygtig mod de tilgængelige vacciner, mere og mere udbredt.

Selv lande som Tyskland, der indtil nu er sluppet nådigt fra pandemien, kan altså få sig en kedelig overraskelse. Men i takt med, at vaccineudrulningen tager fart, forventes smitten i Europa at dale betragteligt over sommeren.

Vi ender formodentlig i præcis det scenario, som eksperter advarede om tidligere:

»En situation, hvor de rigeste lande sikrer sig alle vacciner, og de fattigste tvinges til at vente, må for alt i verden undgås,« advarede Ngozi Okonjo-Iweala, vaccinechef for WTO, i februar.

Men det er præcis, hvad der er sket. Verdens rigeste lande har sikret sig så mange vacciner, at de kan forskanse sig i klynger af gennemvaccinerede samfund, mens verdens fattigere lande uden vacciner må gennemleve en langstrakt og ødelæggende smittespiral.

Og mange eksperter advarer om konsekvenserne for dette, også for os selv.

»Vi kan lukke for flytransport fra de mest udsatte dele af verden alt det, vi vil, men der er bogstavelig talt nul procents chance for, at vi kan holde de mere smitsomme varianter ude,« siger Aisha Jha, rektor for Brown University of Public Health, til New York Times.

Internationale eksperter advarer mod at tro, at krisen i vores del af verden er slut, fordi vi nu ser ud til at have den under kontrol.

»Hvis vi skal slutte denne pandemi, så kræver det, at vi får vaccineret hele verden. Der vil vedblive at komme nye bølger af nye varianter igen og igen, medmindre det lykkes at vaccinere globalt,« siger virologen Michael Diamond fra Washington University til New York Times.

Mere end 86 procent af alle vacciner er indtil nu gået til verdens rigeste lande, mens 0,1 procent er gået til verdens allerfattigste. Covid-19-katastroferne i Indien og Brasilien kan desværre bare være en forsmag på, hvad der venter mange andre steder i verden.

De nye varianter, der uvægerligt vil blive resultatet af yderligere smittespredning i verdens fattigste lande, kan bide verdens rigeste i haserne og forhindre en fuld genåbning af verdensøkonomien. Selvom Danmark og mange andre af verdens rigeste lande går en nogenlunde åben sommer i møde, så er krisen formodentlig langtfra slut.