Rygtemøllen er allerede i fuld gang i Storbritannien efter Labours skrækvalg: Hvem skal afløse den udskældte formand Jeremy Corbyn?

Et af de navne, der bringes i spil, er Helle Thorning-Schimdts mand Stephen Kinnock - og hun gjorde ikke noget for at mane de rygter til jorden under et interview med CNN.

Fredag blev den tidligere statsminister sat i stævne af den berømte CNN-vært Christiane Amanpour til en snak om brexit og Labours knusende valgnederlag til Boris Johnson og De Konservative.

»Enhver, der taber så stort, er nødt til at respektere vælgerne og gå af,« siger Helle Thorning-Schmidt til CNN om Labour-formanden Jeremy Corbyn, der fredag morgen meldte sin afgang, men officielt stadig sidder på posten.

Det fik Amanpour til at spørge Thorning, om Kinnock vil stille op til kampen om formandsposten.

Thornings svar var undviende - men ikke afvisende:

»Det må du spørge ham om.«

Hvor Labour fik det værste valgresultat i 85 år, havde Kinnock anderledes succes. Han vandt en suveræn sejr i valgkredsen Aberavon i Wales og genvandt sin plads i Underhuset.

Helle Thorning-Schmidt. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Helle Thorning-Schmidt. Foto: Søren Bidstrup

Stephen Kinnock er en af de mange Labour-profiler, som efter valgfadæsen har kritiseret formand Jeremy Corbyn.

Ifølge Kinnock burde Labour ikke have stillet vælgerne endnu en afstemning om britisk medlemskab af EU i udsigt.

Selvom Kinnock selv ønskede at forblive i EU, har han efter afstemningen været blandt de Labour-politikere, som har talt for at få brexit gennemført - og det kan blive en fordel i kampen om at blive Corbyns afløser.

»Jeg tror ikke, Stephen Kinnock skal undervurderes,« siger Gisela Stuart til Daily Express.

Hun sad i Underhuset for Labour i 20 år og er varm tilhænger af brexit - præcis som mange af Labours vælgere. Stuart mener derfor, at Kinnock forsøger at få Labour tilbage på sporet i en tid, hvor partiets lederskab efter hendes mening har glemt at tage hensyn til almindelige menneskers bekymringer.

Også Peter James Stark, der er kommunikationsrådgiver og forhenværende rådgiver for Socialdemokratiet i Folketinget og i Europa-Parlamentet, tror, Kinnock er et reelt bud på Corbyns afløser.

»Jeg mener bestemt, det er en mulighed. Han er en outsider, men man skal ikke afskrive ham,« siger Peter James Stark, der følger britisk politik tæt, til TV 2.

Stephen Kinnock blev i 2015 valgt ind i parlamentet for første gang.