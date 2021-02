»Hvis du bliver alvorligt syg med covid-19, så skal du bare inhalere dette, så får du det hurtigt meget bedre,« sagde Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, til Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, ved et pressemøde i Jerusalem mandag, mens han fremviste ny israelsk medicin.

'Mirakelmidlet', Netanyahu tilbød sin græske kollega, er en eksperimentel medicin kaldet EXO-CD24 udviklet af professor Nadir Arber.

Det er i løbet af de seneste uger blevet ordineret til 30 alvorligt syge patienter på Ichilov-hospitalet i Tel Aviv. 29 af disse patienter kom sig fuldstændigt inden for tre til fem dage. EXO-CD24 var et par dage mere om at virke på den sidste patient, men også han er nu rask.

Israelerne kalder behandlingen med EXO-CD24 for et muligt afgørende gennembrud i covid-19-behandlingen.

»Det er her er innovativ behandling, som kan produceres billigt og meget hurtigt. Selv hvis vaccinerne virker, som vi håber, og selv hvis coronavirus ikke muterer væsentligt fra nu af, så vil covid-19 være med os i fremtiden, og en fremgangsmåde som denne kan blive et vigtigt våben,« har 'mirakelmidlets' udvikler, professor Nadir Arber fra Souraski Medical Center, udtalt til Jerusalem Post.

Mange covid-19-dødsfald associeres med en såkaldt cytokinstorm, som forekommer, når immunforsvaret begynder at angribe kroppens sunde celler. Medicinen virker ved at levere CD-24-protein til lungerne, hvilket hjælper med at skabe ro i immunsystemet.

EXO-CD24 inhaleres i nogle få minutter én gang om dagen i fem dage og når derved direkte ned i lungerne, hvor cytokinstormen finder sted. Ifølge forskerne er dette en klar fordel frem for at udsætte hele kroppen for en lignende proteinbehandling.

»Forskningen bag den eksperimentelle medicin er fremskreden og sofistikeret, og denne fremgangsmåde kan komme til at redde mange menneskeliv. Resultatet af vores fase 1-forsøg er fremragende, og de giver os stor tiltro til at gå videre med denne metode,« udtaler Roni Gamzu, hospitalsdirektør for Ichilov-hospitalet, til The Times of Israel.

Grækenland har takket ja til at deltage i de videre forsøg med EXO-CD24, og Grækenland og Israel underskrev ved samme lejlighed en rejseaftale, som giver vaccinerede grækere og israelere mulighed for at rejse frit i de to lande.

Israel regner med at indgå lignede bilaterale aftaler med lande rundt om i verden. Forhandlinger med Storbritannien om en lignende aftale er i gang.