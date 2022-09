Lyt til artiklen

Siden Vladimir Putin i en tale onsdag morgen annoncerede en delvis mobilisering af landets hær, har mange russere haft travlt.

Travlt med at komme ud af landet.

Det skriver Reuters.

Onsdag aften forlød det, at trafikken hen over Finlands østlige grænse mod Rusland var normal.

Men hen over natten blev det blevet 'intensiveret' – og flere har kørt over grænsen end normalt. Det oplyser chefen for den finske grænsevagts internationale anliggender Matti Pitkaniitty på Twitter.

»Trafikken ved den finsk-russiske grænse blev intensiveret i løbet af natten. I går ankom 4.824 russere til Finland via den østlige grænse. Onsdag i sidste uge var det 3.133,« skriver han.

Han oplyser dog samtidig, at tallet er lavere, end det ses i en normal weekend.

Til Reuters forklarer Matti Pitkaniitty derudover, at situationen er under kontrol.

Det vides ikke, om der er en direkte sammenhæng mellem det øgede antal, der krydser grænsen til Finland, og den russiske præsidents udmelding onsdag.

Dog ligger det også fast, at antallet af solgte flybilletter ud af Rusland steg drastisk i tiden efter, Putin annoncerede den delvise mobilisering af landets hær – og at mange fly hurtigt blev udsolgt.

Derudover meldte Letland, der grænser op til Rusland, også onsdag, at man ikke vil lade russere på flugt fra militærtjeneste komme ind i landet.

Årsagen er ifølge den lettiske udenrigsminister, Edgars Rinkevics, hensyn til sikkerheden.

I alt agter Putin at mobilisere 300.000 af Ruslands reservestyrker til krigen i Ukraine.