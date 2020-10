Våbeninstruktøren og Trump-supporteren Savage er overbevist om, at der bliver krig i de amerikanske gader uanset valgets udfald.

I weekenderne er der ekstra travlt på skydebanerne hos Oaktree Gun Club, der ligger et par timers kørsel fra Los Angeles i det sydlige Californien.

Kærestepar, vennepar og familier med børn står i kø for at købe sig adgang til de mange forskellige skydebaner. Pistoler, semi-automatiske rifler og shotguns. Du kan leje eller erhverve dig det hele i klubbens lille butik, hvis du ikke allerede selv har våben med hjemmefra.

Erfaring eller licens er ikke nødvendigt, og du må affyre skud, hvad enten du er firs, femten eller fire år gammel.

Så længe du er sammen med en forælder eller anden værge over 21 år, og de skriver under på, at alt er på eget ansvar, forklarer en repræsentant fra Oaktree Gun Club.

Alle de besøgende, som B.T. taler med under besøget på skydebanen, er – ikke overraskende – fortalere for retten til at bære våben, den såkaldte second amendment.

Stort set alle støtter også den nuværende præsident, Donald Trump, og fælles for de fleste er desuden, at de forventer optøjer og sammenstød uanset valgets udfald.

»Hvis Trump vinder, bliver der krig. De (politiske modstandere, red.) kommer til at brænde alt ned. Hvis han taber, og der er en fornemmelse af, at der har været snyd, hvilket det virker til allerede med brevstemmerne, bliver det en kamp om magten.«

»Så ligegyldigt hvordan du ser på det, ender det ikke godt. Der bliver krig,« siger 52-årige Savage, mens han sidder overskrævs på sin enorme Harley Davidson med en tændt cerut i den handskebeklædte hånd.

Gaderne vil brænde

Han foretrækker, at vi bare bruger hans efternavn. Ikke fordi han er bange for nogen eller noget, men fordi det er det eneste navn, han går under, hævder han.

På ryggen af sin læderjakke har han det amerikanske flag, der i vimpelform også blafrer på enden af hans motorcykel.

Han lever af at køre lastbil og arbejde som privat våbeninstruktør og bor med sin kæreste i en skov, langt fra alt og alle.

»Og det er jeg glad for, for gaderne kommer til at brænde i byerne. Det brænder allerede,« siger han med reference til den seneste tids skovbrande i Californien.

»Hvis du tror, alle de brande skyldes klimaforandringer, er du en idiot. Antifa eksisterer ikke? Bullshit, det er dem, der har startet brandene,« lyder det skråsikkert fra Savage.

Skyder først og spørger bagefter

Han har arbejdet i våbenindustrien i årevis og er vokset op i et ultra-republikansk hjem, hvor han lærte at håndtere våben allerede som barn.

»Det handler ikke om at kunne jage kronhjorte, men at du kan forsvare dig selv, din familie og dit fædreland. Du kan ikke bekæmpe tyranni med sten og trækæppe. Det er nødvendigt med et skydevåben.«

I hans øjne har republikanerne en tendens til at forholde sig i ro indtil sidste øjeblik.

»Lige nu går de i kirke og beder for det bedste. Men når de først rejser sig, bliver det slemt. Folk fra landområderne skyder først og spørger bagefter. Der er ingen front. Det er ikke krig, som vi kender det. Det er guerillakrig.«