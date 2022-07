Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Syv måneder.

Så længe er der gået, siden Donald Trump er blevet set med sin datter, Ivanka Trump. Men da hendes mor, Ivana Trump, i går blev begravet i New York, forsøgte han at støtte datteren midt i sorgen.

Det blev en storslået affære på New Yorks Upper East Side i St. Vincent Ferrers katolske kirke. Ivana Trump blev begravet i en guldkiste, mens der i kirken var opstillet flere gamle billeder af den tidligere model.

Amerikanske medier fortæller, at USAs forhenværende præsident lagde armen rundt om Ivanka for at trøste hende, da de forlod begravelsesstedet.

Forholdet mellem far og datter har ellers været anstrengt, siden Trump angreb det amerikanske demokrati ved at hævde, at der var svindel ved valget i 2020, som han tabte med et brag til Joe Biden.

De uhyrlige påstande blev afvist af flere retsinstanser, men Donald Trump bliver ved med at gentage løgnen.

Trumps sønner, Donald Jr. og Eric Trump har valgt at støtte faderen i det, der i de amerikanske medier bliver kaldt 'the big lie'. Men Ivanka Trump har forholdt sig helt anderledes til sagen.

Hun har direkte sagt, at der ikke er ført bevis for, at hendes far vandt valget i november 2020.

Tallene taler da også for sig selv. Trump scorede 232 valgmænd mod Joe Bidens 306. Biden fik også 81 millioner stemmer mod Trumps 74 millioner.

Da Ivana Trump havde afvist faderens påstande, svarede han:

»Ivanka var ikke involveret i valgresultaterne. Hun tjekkede ud længe før, og hun forsøgte kun at være loyal over for Bill Barr (tidligere justitsminister, red). Han stinker,« lød det fra ekspræsidenten.

Uenigheden har skabt en kløft af rang mellem far og datter. Det er opsigtsvækkende, da både Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kuschner, spillede nøgleroller i den daværende administration i Washington, D.C.

Ivanka Trump var tidligere kendt som Donald Trumps favorit barn.

Donald Trump, Ivanka Trump og Jared Kuschner blev sidst set sammen offentligt juleaften 2021 i Trumps private klub, Mar-a-Lago i Florida.

Før det skal vi helt tilbage til januar 2021, da Trump forlod Det Hvide Hus.