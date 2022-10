Lyt til artiklen

'Graceful' er navnet på den 893 millioner kroner dyre superyacht, som angiveligt tilhører Ruslands præsident, Vladimir Putin. Yachten har han brugt, når han ikke har sejlet i den endnu større yacht 'Scheherazade'.

Men selvom 'Graceful' med sin længde på hele 267 fod ikke lige sådan er til at overse, har ingen set den i syv måneder.

Lige indtil nu.

Ifølge Forbes er den nemlig blevet fotograferet udenfor Estlands kyst. Yachten har dog fået nyt navn, så den nu hedder 'Kosatka', som er det russiske ord for spækhugger.

Da Rusland startede sin invasion af Ukraine, sejlede 'Graceful' fra Tyskland mod Kaliningrad. Her menes den at have ligget til kajs indtil i hvert fald august, hvor der senest har været signal fra transponderen.

Det kan der være en ganske god grund til, for den førnævnte og endnu større yacht 'Scheherazade' blev, på grund af sin forbindelse til Vladimir Putin, beslaglagt af de italienske myndigheder.

Ifølge Forbes eskortes 'Graceful' ('Kosatka', red.) af en båd med bevæbnede russiske kystvagter.

Udover 'Graceful' og 'Scheherazade' forbindes Vladimir Putin med ejerskabet af yderligere fire yacths, som alt i alt har en værdi på mere end fem milliarder kroner.