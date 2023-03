Lyt til artiklen

B.T. i London - Boris Johnson øjner en uventet kattelem, der måske kan redde ham ud af karriereødelæggende problemer.

»Det er surrealistisk at finde ud af, at den komité, der undersøgte mig, har beroet på vidnesbyrd, styret og orkestreret af Sue Gray, som nu skal være stabschef for lederen af Labour,« siger Boris Johnson i en pressemeddelelse

Den tidligere premierminister er i den grad kommet i mediernes søgelys igen, og han har grebet muligheden for at rense sit renommé med begge hænder.

Embedsmanden Sue Gray, lederen af den store partygate-undersøgelse om regelbrud i forbindelse med de talrige fester i Downing street under covid-nedlukningen, siger nemlig sit job op og skal i stedet være stabschef for labourleder, Keir Starmer.

den prominente embedsmand, Sue Gray, ledte partygatekomiteen. Nu skifter hun job, og bliver stabschef for Labourleder Keir Starmer

»Jeg overlader det til andre at vurdere, hvor meget tiltro, der nu skal lægges i Sue Grays komité, og det arbejde, hun har leveret,« siger Johnson.

For embedsmænd skal naturligvis være upartiske. Men er man det, hvis man kort tid efter tager et af de højest profilerede job for Boris Johnsons politiske modstandere?

Der er næppe nogen tvivl om, at Boris Johnson anser dette som en gylden mulighed for at rense sit navn. Adskillige Boris Johnson-støtter var torsdag i medierne i et rødglødende angreb på Sue Gray.

Sue eray mod Boris Johnson, står der på skiltet.

Men samtidig strammes skruen i forhold til, om Boris Johnson bevidst har vildledt parlamentet. Endnu en parlamentsundersøgelse af partygate peger nu på den tidligere premierminister. Har de ret i anklagerne, kan det være begyndelsen på enden af Boris Johnsons politiske karriere.

»Det ser ud til, at Boris Johnson ikke har korrigeret de udtalelser, han gentagne gange kom med, og at han ikke benyttede sig af de veletablerede muligheder der foreligger i parlamentet for at rette sine fejl,« konkluderer den såkaldte privilegie-komité, der undersøger partygate.

Boris Johnson skal nu bed førstkommende lejlighed forklare komiteen, hvorfor han ikke har korrigeret sine udtalelser, hvis de er fejlagtige eller decideret vildledende.

Partygate blev enden på Boris Johnsons tid som premierminister. Nu forsøger han at rense sit navn

Den tidligere chef for embedsmandsstanden, Bob Kerslake, harcelerer over beskyldningerne mod Sue Gray.

»Det er intet mindre end absurd at beskylde Sue Gray for at være del af et plot mod Boris Johnson. Det er simpelthen skørt,« siger Bob Kerslake til The Guardian.

Det er formodentlig intet mindre end Boris Johnsons politiske fremtid, der står på spil. Kilder centralt placeret hos De Konservative fortæller B.T., at Johnson pønser på et politisk comeback.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg dækker partygateskandalen fra London

»Der er ingen tvivl om, at Boris og folkene omkring ham venter på muligheden for at slå til. Men hvis du spørger mig, om det kommer til at ske, så vurderer jeg, at der er større sandsynlighed for, at det ikke sker, end at det sker,« siger et konservativt parlamentsmedlem til B.T. i London.

De næste uger kan blive afgørende for Boris Johnsons muligheder for et comeback, og dermed også for hans partis fremtid. Boris Johnson fylder fortsat meget i regeringspartiet, og han er stadig en favorit blandt konservative vælgere.

Sidste kapitel er langtfra skrevet i den ekstraordinære historie om Boris Johnson.