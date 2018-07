Hvem er Donald Trumps private advokat og 'fixer' Michael Cohen egentlig - Og hvorfor ved han så meget?

Donald Trumps vidste da godt, at sønnen Donald Jr. samarbejdede med russerne. Og den kontroversielle præsidentkandidat støttede fuldt ud russernes kamp mod Hillary Clinton.

Sådan påstår Michael Cohen, der indtil for en måneds tid siden var Donald Trumps mest trofaste medarbejder og private advokat.

Ja, i et interview med bladet Vanity Fair svor 'trofaste Cohen' ligefrem, at han med glæde ville 'tage en kugle' for præsidenten.

Men nu har piben fået en helt anden lyd.

Efter Michael Cohens privatbolig, hotelværelse og kontor 9. april 2018 blev ransaget af FBI, er afstanden mellem præsidenten og advokaten dag for dag blevet forøget. Luften imellem de to eksvenner er blevet iskold.

Og natten til fredag hamrede Donald Trump det sidste søm i venskabets kiste, da han via Twitter udråbte Michael Cohen til en løgnhals.

Donald Trump har gang på gang benægtet, at han kendte noget som helst til dét møde, der fandt sted i Trump Tower bare måneder før præsidentvalget, hvor 'forretningsmanden Trump' blev til 'Præsident Trump'.

Til mødet i Trump-hovedkvarteret mødtes Donald Trump Jr., Paul Manafort, der var Trump-kampagnens daværende leder, og præsidentkandidatens svigersøn og personlige rådgiver, Jarred Kushner, med flere højtstående russere, der i en email på forhånd havde lovet at levere 'beskidte og muligvis skadelige oplysninger' om Donald Trumps demokratiske modstander, Hillary Clinton.

Mens præsidenten har benægtet enhver form for kendskab til mødet, der af mange anses for et vendepunkt i valgkampen 2016, har hans søn Donald Trump Jr. under ed og ansigt til ansigt med den amerikanske kongres sværget, at hans far intet kendte til sagen.

Indtil videre har Michael Cohen støttet denne version af sandheden.

Men efter FBI ifølge avisen The New York Times under ransagningen 9. april kom i besiddelse af belastende oplysninger omkring Michael Cohens private forretninger og ikke mindst skatteafregninger, har den 51-årige far til to skiftet mening.

For at mindske sin egen muligt straf er Cohen ifølge flere amerikanske medier nu villig til at samarbejde 100 procent med FBI-superadvokat Robert Mueller, der leder den uafhængige undersøgelse af en mulig ulovlig forbindelse imellem Trump-kampagnen og Vladimir Putins regering i Moskva - et samarbejde, der angiveligt havde til sigte at sikre en Trump-sejr ved præsidentvalget i 2016.

Nu sværger Cohen således, at Donald Trump ikke alene kendte til mødet, men også gav indhentningen af de belastende Hillary-oplysninger sin fulde velsignelse.

»Forholdet mellem Donald Trump og hans tilsyneladende endeløst loyale adokat Michael Cohen er særpræget,« siger den politiske journalist David Cay Johnston, der i 2001 vandt Pulitzer prisen og i 2016 udgav bogen 'The Making of Donald Trump'.

»Lige siden Cohens ansættelse i Trump-koncernen har Donald behandlet ham som skidt. Men samtidig har han tilsyneladende betroet Cohen alle sine hemmeligheder,« siger Johnston.

Før Michael Cohen blev Trumps private advokat, levede han af mange små klienter, der var kommet til skade i trafikken og nu ville have erstatning. I 1995 blev Cohen gift med Laura Shusterman, hvis far var ukrainsk immigrant. Cohens nye svigerfar Fima Shusterman ejede adskillige, mindre taxi-terminaler i New York City.

Svigerfaderen introducerede Cohen til storbyens dengang lukrative taxi-business. Pengene rullede ind. Og snart investerede Michael Cohen i flere ejendomme på Manhattan.

I 2001 købte Cohen sin første ejerlejlighed i Trump Tower. Snart ejede han adskillige Trump-lejligheder. Og det var sådan de to mænd kom i kontakt med hinanden.

Som privat 'fixer', der løste Trumps juridiske problemer, kom Michael Cohen ifølge bogen 'The Making of Donald Trump' helt ind under overfladen på milliardærens forretningsmetoder.

Men trods det nære forretningsforhold behandlede Trump ifølge David Cay Johnston altid Cohen som en 'tjener'.

Men det fortryder præsidenten måske i dag.

Ikke alene kender Cohen således til hemmeligheden om det russisk-amerikanske topmøde i Trump Tower. Det var også Cohen, der betalte påståede Trump-elskerinder som stripperen Stormy Daniels for deres tavshed. Og her behøver FBI ikke engang at tage Michael Cohens ord for gode vare.

Trumps før så 'tro tjener' optog nemlig de belastende samtaler på bånd.