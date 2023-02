Lyt til artiklen

»Det er trist at se på. Han er en tragisk figur, der fungerer som Putins lakaj.«

Særligt én russisk mand har det seneste års tid rystet med atomkrigs-sablen og hævdet, at der 'helt klart' ikke var tale om bluff.

Men spørger man en række eksperter er der ikke noget, der tyder på, at der er hold i hans udtalelser – og de beskriver ham samtidig som 'en tragisk figur', der er faldet ned fra toppen i den russiske magtpyramide.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Her ses Dmitrij Medvedev sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2020.

Der er tale om Ruslands tidligere præsident, Dmitrij Medvedev, der nu sidder som næstformand for landets sikkerhedsråd.

På det seneste er det især ham, der har fremsat bombastiske og opsigtsvækkende udtalelser – blandt andet om brugen af atomvåben i forbindelse med krigen i Ukraine.

Tilbage i september udtalte han blandt andet, at hans land har ret til at forsvare sig selv med atomvåben, hvis det bliver presset ud over dets grænser.

»Dette er helt klart ikke bluff,« sagde Medvedev.

Her ses Dmitrij Medvedev sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2017.

Også i sidste måned gentog den tidligere præsident – som er en af præsident Vladimir Putins nærmeste allierede – at 'et nederlag til en atommagt i en konventionel krig kan udløse en atomkrig':

»Atommagter har aldrig tabt i større konflikter, hvor deres skæbne har været på spil,« skrev han på Telegram i forbindelse med en diskussion om Natos støtte til det ukrainske militær.

Det er særligt i forbindelse med russiske tilbageskridt i krigen, at Dmitrij Medvedev har været ude at rasle med atom-sablen og optrådt mere og mere som en såkaldt russisk høg, der blandt andet er kendetegnet ved at føre en konfrontationspolitik over for Vesten.

»Det er trist at se på. Han er en tragisk figur, der fungerer som Putins lakaj,« siger seniorforsker Jakub Godzimirski fra Norsk Utenrikspolitisk Insitiutt (NUPI) til Dagbladet.

Her ses Dmitrij Medvedev sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2018.

Han gætter på, at Medvedev er blevet frustreret, efter at hans politiske planer om at modernisere Rusland mislykkedes, og at han for tiden kæmper for at finde sin plads i magtens korridorer i Moskva.

»Medvedev er gået fra at blive opfattet som Ruslands udadtil liberale ansigt til at blive en slags krigshøg. Dette er en anden meget frustreret mand, der havde store planer om at modernisere Rusland, men som mislykkedes. Han gav løfter om en politisk moderniseringskampagne i 2009, som hurtigt blev sendt tilbage af Putin med en klar besked om, at det var for dårligt,« siger Jakub Godzimirski til Dagbladet.

Medvedev overtog posten som Ruslands præsident efter Putin tilbage i 2008, hvor sidstnævnte gik af efter to perioder.

Putin blev efterfølgende premierminister, mens Medvedev sad som præsident frem til 2012, hvor Putin igen rykkede op på landets øverste sæde.

Her ses Dmitrij Medvedev i 2022.

Siden russerne indledte krigen mod Ukraine sidste år, er Medvedev ifølge Godzimirski endt med at blive 'Kremls største høg' og være en af dem, der råber allerhøjst, men flere eksperter, som Dagbladet har talt med, mener ikke, at man bør tillægge den tidligere præsident stor betydning.

Til det norske medie forklarer Godzimirski blandt andet, at Medvedev tidligere blev opfattet som chefen for den liberale fløj, men nu er hans magt og indflydelse blevet begrænset til at komme med aggressive udtalelser på de sociale medier.

På spørgsmålet om, hvorvidt Medvedev er 'politisk død', svarer Godzimirski:

»Mange taler om, at hans chancer for at komme tilbage er meget små. Han er blevet en tragisk skikkelse, der faldt ned fra toppen af ​​den russiske magtpyramide. Nu sidder han bare på Putins nåde og prøver gennem loyalitet at skaffe sig en stilling, efter at Putins dage i Kreml er talte.«

Til Ritzau har seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Flemming Splidsboel Hansen tidligere påpeget, at russiske udtalelser om risiko for atomkrig er en del af et generelt mønster fra russisk side.

»Nogle gange taler russerne atomtruslen op, og nogle gange nedtoner de den for at skrue op og ned for 'temperaturen', hvis der er noget, de er utilfredse med,« sagde han i slutningen af 2022.