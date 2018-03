Vi har nok alle sammen prøvet det. En hyggelig stund med en partner, god ven eller et barn bliver ødelagt af, at den anden vælger mobiltelefonens selskab fremfor dit.

Et nyt studie fra Varoth Chotpitayasunondh, University of Kent i England, som er publiceret i ’Journal of Applied Social Psychology’ viser, at det ikke blot er ubehageligt at blive fravalgt til fordel for en telefon. Faktisk truer det vores grundlæggende menneskelige behov, forklarer professor Karen Douglas til Daily Mail.

Hun forklarer, at studiet viser, at både vores selvværd, følelse af tilhørsforhold, kontrol og fornemmelsen af en meningsfuld eksistens bliver påvirket.

Studiet bestod af 153 forsøgspersoner i alderen 18-36 år, hvoraf blot 19 var mænd. Testpersonerne blev udsat for forskellig grad af ’phubbing’, som forskerne kalder det at blive fravalgt til fordel for en telefon.

En gruppe blev slet ikke udsat for phubbing, mens en anden gruppe blev delvist udsat og en tredje gruppe blev massivt udsat for phubbing. Resultaterne var ikke overraskende.

'Jo mere phubbing, deltagerne blev udsat for, desto mere oplevede personerne, at det var en trussel mod deres grundlæggende behov. De vurderede også, at kvaliteten af kommunikationen (med den person, der phubbede dem, red.) var dårlig, og de følte, at forholdet til deres samtalepartner var mindre tilfredsstillende,' står der blandt andet i studiet ifølge Daily Mail.

Studiet viste særligt, at menneskets behov for at høre til blev udfordret, når samtalepartneren var meget optaget af sin telefon og ignorerede dem til fordel for, hvad der skete på skærmen.

Forskerne mener, at deres resultater er særligt vigtige, fordi de understeger et problem, som opstår på daglig basis i menneskers interaktion med hinanden.

'Det viser, at trusler mod vores fundamentale behov kan ske på baggrund af et dagligdags kommunikationsfænomen, som en markant majoritet fortæller, de har oplevet,' står der i studiet.