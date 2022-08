Lyt til artiklen

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er havnet i voldsom modvind. Det sker efter ekskonen Ivanas død sidste måned.

Dødsfaldet beskyldes Trump for at udnytte kynisk.

Det har man kunnet læse på sociale medier og i en række udenlandske medier efter Ivana Trumps begravelse.

Og det er netop begravelsen, som har fået kritikere til at betvivle den tidligere præsidents motiver.

Først en smule baggrund.

Vi skal nemlig skrue tiden tilbage til 1976. Her mødte den tjekkoslovakisk-fødte skiinstruktør og siden model Ivana sin kommende mand Donald Trump.

Forinden var Ivana Zelnickova immigreret til Canada fra Østrig, hvor hun havde været kortvarigt gift med en ven, hvilket betød, at hun kunne forlade sit fødeland i østblokken.

Efter mødet med den velhavende Donald Trump gik der ikke længe, før de to var i et forhold.

Og allerede 7. april 1977 blev modellen fra Østeuropa gift med boligrigmanden fra Manhattan.

Op gennem 1980erne var Trump-parret velkendt på New York Citys røde løbere og i tabloidmediernes spalter.

Samme år, som de to havde sagt ja til hinanden ved vielsen, kom deres første af tre børn til verden.

Det var Donald Trump Junior. Siden kom Ivanka og Eric Trump til i henholdsvis 1981 og 1984.

Donald Trump, Ivana Trump og Ivanka Trump i 1998. Foto: STRF/STAR MAX/IPx Vis mere Donald Trump, Ivana Trump og Ivanka Trump i 1998. Foto: STRF/STAR MAX/IPx

Trump-parret var op gennem 1980erne et ægte powerpar i New York. Og sammen stod de bag store projekter som det ikoniske Trump Tower på den berømmede Fifth Avenue.

Interessen for det glamourøse par eksploderede i starten af 1990erne, da rygterne begyndte at svirre om, at ægteskabet var på vej mod at blive opløst.

Og da selve skilsmissedelen begyndte i retten, gav det forsider i dagevis i New York-pressen.

Det hele endte på en lidet yndefuld måde med blandt andet beskyldninger om voldtægt fra Ivana Trumps side.

Hun gik angivelig fra ægteskabet med millioner af dollar, flere boliger og retten til at bruge en af kronjuvelerne i Trump-imperiet i form af Mar-a-Lago i Florida en måned om året.

Siden blev Ivana Trump gift to gange – begge gange endte det i skilsmisse – men alligevel var hun fortsat forbundet til Donald Trump. Ikke mindst via deres tre fælles børn.

14. juli afgik Ivana Trump ved døden, da hun led store skader efter et fald i sin Manhattan-lejlighed.

Billederne fra begravelsen i New York gik siden verden rundt. Her deltog Donald Trump sammen med sin nuværende hustru, Melania, og børnene, han havde fået med Ivana.

Ivana Trump i 2017.. Foto: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx Vis mere Ivana Trump i 2017.. Foto: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Siden blev Ivana Trump stedt til hvile i Bedminster, New Jersey. Og det er her, vi finder det smarte trick, som kritikere mener, Donald Trump har benyttet sig af.

Graven, hvor Ivana Trump er stedt til hvile, ligger nemlig på Donald Trumps golfklubs baner i Bedminster.

Trump National Golf Club Bedminster er navnet.

Og ikke langt fra stedet, hvor golfspillere slår ud på første hul, finder man den simple grav for Ivana Trump.

Billeder udgivet i pressen i USA viser en ganske simpel grav med hvide blomster og en ganske lille og simpel gravsten.

Langt fra det pompøse liv i blitzlyset på Manhattans røde løbere.

At det netop er på området for Trump-klanens kendte golfklub, Ivana Trump blev lagt i jorden, kan der være en grund til.

For ifølge en professor og skatteekspert ved Dartmouth College i New Hampshire ved navn Brooke Harrington kan der være betydelige skattefordele for Donald Trump og golfklubben ved at registrere en del af resortet som begravelsessted. Det skriver hun på Twitter.

Ivana Trumps grav på Trump-familiens golfresort i Bedminster, New Jersey. Vis mere Ivana Trumps grav på Trump-familiens golfresort i Bedminster, New Jersey.

Netop et begravelsessted er nemlig undtaget for en række skattekrav som indkomstskat og boligskat i delstaten New Jersey.

Det kan man læse på delstatens hjemmeside om netop skat for begravelsessteder.

'Ja, jeg var overrasket. Det er derfor, jeg tjekkede sagen og skrev om den på Twitter. Jeg kunne simpelthen ikke tro, at hendes tre børn – som hun elskede, og som elskede hende – ville tillade, at deres far behandlede hende på den måde,' skriver Brooke Harrington på det sociale medie.

'At begrave Ivana i en fattigmandsgrav bringer skam over dem alle,' skriver hun videre.

Man skal dog ikke umiddelbart tænke en begravelse på golfklubbens område i Bedminster, New Jersey, som en ting, Donald Trump anser for noget skidt.

I 2012 skrev det amerikanske statsmedie NPR nemlig, at Trump selv planlagde at blive begravet på golfbanen i Bedminster, når tiden var inde.

Dog skulle Donald Trumps egen grav være noget mere pompøs end den simple grav, ekskonen har fået.

Trump ville bygge et mausoleum til sig selv på grunden.