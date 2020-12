Vil præsident Donald Trump benåde sine egne børn og sin personlige advokat, inden han forlader Det Hvide Hus?

De vilde rygter om, at Trump kan finde på at benåde sig selv, har floreret gennem længere tid.

Nu skriver avisen The New York Times, at den afgående amerikanske præsident undersøger muligheden for at benåde sine tre ældste børn, sin svigersøn og sin nære ven og personlige advokat, Rudolph W. Giuliani.

Avisen citerer to kilder tæt på forløbet for oplysningerne om, at Trump skulle være så bekymret for, at Joe Biden vil forfølge børnene Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump og hendes mand Jared Kushner juridisk, at han undersøger muligheden af at benåde dem på forhånd.

Trump har angiveligt undersøgt muligheden for at benåde sine egne børn, skriver avisen The New York Times. (Arkivfoto) Foto: Gary Cameron Vis mere Trump har angiveligt undersøgt muligheden for at benåde sine egne børn, skriver avisen The New York Times. (Arkivfoto) Foto: Gary Cameron

Trumps ældste søn har været mistænkt for at forsøge at skaffe belastende informationer om Hillary Clinton via tætte forbindelser til russerne under valgkampen i 2016, men han blev aldrig sigtet. Svigersønnen Jared Kushner gav ifølge The New York Times falske oplysninger til de føderale myndigheder, da han skulle sikkerhedsgodkendes.

Det er uvist, hvilke lovovertrædelser Eric Trump og Ivanka Trump skulle have gjort sig skyldige i, men avisen antyder, at der kan være tale om en skattesag.

Endelig har Trumps trofaste støtte, den tidligere borgmester i New York Rudolph W. Giuliani, været under efterforskning for sine aktiviteter i Ukraine.

Ifølge The New York Times drøftede Trump og Giuliani så sent som i sidste uge muligheden for benådning.

Trumps ældste børn og deres ægtefæller. Fra venstre Eric Trump med hustruen Lara Trump, svigersønnen Jared Kushner og datteren Ivanka Trump og Trumps ældst søn, Donald Trump Jr. med sin kæreste, Kimberly Guilfoyle. (Arkivfoto) Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Trumps ældste børn og deres ægtefæller. Fra venstre Eric Trump med hustruen Lara Trump, svigersønnen Jared Kushner og datteren Ivanka Trump og Trumps ældst søn, Donald Trump Jr. med sin kæreste, Kimberly Guilfoyle. (Arkivfoto) Foto: CARLOS BARRIA

Det fremgår ikke, hvilke eventuelle lovbrud det er, der bekymrer Trump, og som blev diskuteret på mødet i forrige uge. Hverken Trump eller Giuliani har ifølge talspersoner ønsket at kommentere historien.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen udtalte for nogle uger siden, at han tror, Trump kan finde på at gå af før tid, overlade magten til vicepræsident Mike Pence, så denne så kan benåde Trump for enhver lovovertrædelse, kendt som ukendt.

Det er helt normalt, at en præsident bruger en del af sin tid den sidste tid i embedet på at benåde de fanger, han finder værdige til det.

Trump har allerede benådet sin tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael T. Flynn, som i 2017 erkendte, at han løj overfor FBI om sin kontakt med Rusland.

Donald Trump anerkender stadig ikke valgresultatet og Bidens sejr. Nu planlægger han angiveligt, at benåde sine børn på forhånd, inden han forlader Det Hvide Hus. (Arkivfoto) Foto: ERIN SCOTT Vis mere Donald Trump anerkender stadig ikke valgresultatet og Bidens sejr. Nu planlægger han angiveligt, at benåde sine børn på forhånd, inden han forlader Det Hvide Hus. (Arkivfoto) Foto: ERIN SCOTT

Et retsdokument, som blev offentliggjort af nyhedsbureauet Reuters tirsdag, afslører desuden, at Trumps ret til at benåde fanger lige nu er genstand for en kriminalefterforskning.

Ifølge dokumentet undersøger det amerikanske justitsministerium nemlig lige nu, om nogen har forsøgt at påvirke præsidenten og Det Hvide Hus til at tildele benådninger og straffritagelser.

Der skulle angiveligt være mistanke om forsøg på bestikkelse ved at købe sig til benådning ved at donere penge til politiske kampagner.

Store dele af det 18 sider lange dokument er overstreget, så det vides ikke, hvem der efterforskes, og hvem der eventuelt er blevet søgt benådet. Men flere individer er genstand for efterforskning.

Trump ventes i den kommende tid at benåde flere, inden han forlader præsidentembedet i januar.

Skulle han vælge at benåde sine børn, inden nogen dom er fældet, eller en sag er gået i gang, er det ifølge The New York Times højst usædvanlig, men ikke uset.

Præsidentielle benådninger beskytter ikke mod straf for kriminalitet begået på lokalt eller delstatsniveau.