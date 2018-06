Den mest selvcentrerede selfie i selfiens historie er måske nu taget.

'Absurd', 'skamfuldt' og 'selvisk'. Det er nogle af de ord, som i flæng bliver brugt, når det skal beskrives, hvad en mand på en italiensk togstation gjorde.

For hvad gør man, når en kvinde netop er blevet kørt over af et tog? Man tager selvfølgelig en selfie.

En canadisk kvinde blev ramt af et tog på en station i Pacenza i Norditalien. Da hun efterfølgende ligger i kritisk tilstand på sporene med redningsfolk omkring sig, beslutter en endnu ukendt mand sig for at stille sig op lige foran og tage et selfie med den hårdt sårede kvinde i baggrunden.

Se billedet her:

Her ses episoden, der har sat mange sind i kog Foto: Giorgio Lambri Her ses episoden, der har sat mange sind i kog Foto: Giorgio Lambri

Den italienske journalist Giorgio Lambri stod tilfældigvis også på stationen, og han tog et billede af mandens ugerning.

»Vi har totalt mistet vores sans for etik,« sagde han ifølge The Sun og har sidenhen delt billedet, der er gået viralt.

Klædt i hvidt ses den selfie-tagende mand gestikulere til sin mobiltelefon, som han holder ud i strakt arm.

Hændelsen skete den 26. maj, hvor den canadiske kvinde faldt ud foran et tog - angiveligt ved et uheld.

Efter påkørslen blev kvinden kørt til hospitalet. Hun overlevede lykkeligvis uheldet, men lægerne var nødsaget til at amputere hendes ene ben.

Eftersigende skulle politiet have taget fat i selfie-tageren på stationen og fortalt ham, at han skulle slette billedet. Derefter lod de manden gå uden yderligere konsekvenser.

Historien gik først rundt i italienske medier og har sidenhen også nået internationale medier som eksempelvis BBC.

Søndag delte Giorgio Lambri et billede af en den italienske avis’ Lambris take på historien. Her gik den under overskrifterne ’De grusomheder du ikke forventer’ og ’Selfie foran en tragedie’.