Da Donald Trump torsdag skulle op ad trappen til flyet 'Air Force One' for at forlade Minneapolis, hvor han havde været for at tale, havde noget sat sig fast under hans sko. Det skriver New York Post.

Et stykke hvidt papir, der meget vel kunne være fra et toiletbesøg.

Nu bliver der lavet sjov med præsidenten og episoden på Twitter, hvor flere har kommenteret på det lille stykke papir:

'Jeg kan ikke tro, at det har taget så lang tid for Trump at gå ind i Air Force One med et helt stykke toiletpapir-hale efter hans sko,' skriver Brian Tyler Cohen‏, og Pasupathi skriver: 'Det øjeblik, hvor du blev fanget af eksamensvagten, mens du er på vej ud af lokalet med dine hemmelige noter under foden.'

I honestly cannot believe it’s taken this long for Trump to board Air Force One with a full strand of toilet paper trailing from his shoe. https://t.co/hLWrqKqsIK — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) October 5, 2018 That moment when you caught to the invigilator while you stepping out with your (Chit) slips from the exam hall#TrumpToiletPaper #Twittertrolls #DonaldTrump pic.twitter.com/LLa7oSsKpB — Pasupathi (@dinu4sam) October 5, 2018

Og JARosenberg skriver: 'Donald Trump har toiletpapir siddende fast under sin sko og ingen har fortalt ham det. Man er pinlig over ham.'

Og der er mange flere endnu.

Det ukendte stykke papir forlader Trumps sko, kort før han træder ind i flyet.

Om det er et stykke toiletpapir, og hvordan det er endt under præsidentens sko, kan man selvfølgelig ikke sige med sikkerhed

Trump har ikke selv kommenteret på episoden.