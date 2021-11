Der er næppe nogen tvivl om, at migranters forsøg på at komme ind i Europa vil komme til at fylde rigtig meget i nyhedsbilledet de kommende måneder og år. Og med god grund. Mindst 80 millioner vurderes på verdensplan at være på flugt.

En migrant er blevet anholdt efter at forsøge at komme ind i Storbritannien via Den Engelske Kanal. Briterne overvejer nu at oprette et asylcenter i Albanien. Foto: PAUL CHILDS

Hvis man dertil lægger udsigterne til folkevandringer, forårsaget af religiøse fanatikere, korruption, politisk uduelighed og global opvarmning, så taler vi flere hundrede millioner mennesker i bevægelse. Det er den perfekte storm, der kan få enorm betydning for fred og sikkerhed i verden.

Hvordan Europa agerer i denne storm, bliver afgørende både for os selv og for millioner af mennesker i nærområderne rundt om os. Indtil nu har EU ikke vidst, hvilket ben man skulle stå på i forhold til migranterne, men der er tegn i sol og vind på radikale forandringer, drevet af Danmark.

Mette Frederiksens regering har i længere tid ligget i forhandlinger med flere lande i Afrika og Mellemøsten omkring oprettelse af asylcentre, der skal fjernbehandle asylansøgninger. Mest konkret er der forhandlinger gang med Rwanda om et sådant center.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er glad for, at Storbritannien nu følger i Danmarks fodspor, og vil oprette asylbehandlingscentre langt fra hjemlandet. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Tanken er, som Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye fortalte B.T. denne uge, at gøre Danmark til en mindre attraktiv destination for migranterne, fordi de, inden de forlader deres hjemland, vil vide, at de bliver sendt til for eksempel Rwanda, hvis de ankommer illegalt til Danmark.

Dette tiltag har skabt stor forargelse i både FN og blandt mange internationale godgørende organisationer, der beskylder Danmark for at forsøge at nedbryde den internationale asylpolitik, man møjsommeligt har opbygget.

Men forleden lod Storbritannien forstå, at man ligger i forhandlinger med Albanien om noget lignende. Med direkte reference til Danmark, og i øvrigt også til Australien, der allerede har oprettet et meget omdiskuteret asylbehandlingscenter væk fra Australien på øen Papua Ny Guinea, lod Boris Johnsons regering forstå, at man ikke længere troede på en tilfredsstillende løsning på den stigende migrantkrise i Den Engelske Kanal.

Polske grænsevagter holder vagt for at forhindre illegale migranter adgang fra Hviderusland. Migrantpresset på EUs grænser er markant stigende. Foto: KACPER PEMPEL

Denne uge blev der igen slået rekord, da 1.185 ankom til de engelske kyster i gummibåde, vandcykler og kanoer. Briterne beskylder Frankrig for at vende det blinde øje til, fordi franskmændene slipper for at håndtere de mange migranter, hvis de tager videre over kanalen. Nu vil Boris Johnson ikke finde sig i det mere, og regeringen i Downing Street skulle være parat til at betale hele 100.000 pund (ca. 900.000 kroner) pr. migrant, der skal flyves til Albanien.

Interessant nok, så lod Mattias Tesfaye forstå, at de 900.000 kroner, selvom det lyder dyrt, godt kan vise sig at være en god forretning for briterne. Så dyr er sagsbehandlingen af asylansøgere, hvad enten de får asyl eller ej.

Hvis briterne gør alvor af ideen om et asylcenter i Albanien, så er det tænkeligt, at flere europæiske EU-lande vil følge trop. Det kan komme til radikalt at ændre på hele asylpolitikken i EU. Dermed vil Danmark have spillet en afgørende rolle her.

Spørgsmålet er så, om det er som foregangsland eller som skurk? Det må konstateres, at det nuværende asylsystem ikke fungerer. Der er meget lidt (om nogen) solidaritet landene imellem i EU, og nytænkning behøver ikke at være dårligt. Det er rigtigt, at det nuværende system allermest tilgodeser menneskesmuglere, der tjener formuer på andres ulykke.

Men det ændrer ikke ved disse mange millioners ulykke, og sagsbehandling i Rwanda løser på ingen måde migrantkrisen på den lange bane. Det helt afgørende bliver, hvad Danmark, Storbritannien og de andre lande, der vil holde migranterne fra døren ved at sende dem langt væk, har tænkt sig at gøre for at afhjælpe al den nød og lidelse, der sætter gang i de store folkevandringer.

Det kan blive helt enormt dyrt at forsøge at gøre en forskel her – men måske endnu dyrere intet at foretage sig.