En telefonsamtale mellem Macron og Trump gik tilsyneladende helt galt. Den amerikanske præsident brød sig ikke om, at Macron kritiserede hans skridt mod en handelskrig mellem USA og Europa.

Der var store smil, kindkys og venskabelige bjørnekram, da den franske præsident i april var på statsbesøg i Det Hvide Hus. Her stod det klart for enhver, at Emmanuel Macron - trods store politiske uenigheder - har formået at skabe et meget nært forhold til den kontroversielle amerikanske præsident.

Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Foto: KEVIN LAMARQUE

Men en god måneds tid senere er der tilsyneladende allerede kommet skår i venskabet. Ifølge tv-stationen CNN havde de to statsledere en telefonsamtale torsdag i sidste uge, som gik helt skævt. Her gav Macron udtryk for sin uforbeholdne mening om Trumps beslutning om at indføre nye toldsatser på stål og aluminium fra EU, Canada og Mexico. Indgreb, som flere frygter kan starte en handelskrig mellem kontinenterne, og som den franske præsident mener er både 'ulovlige' og 'en fejl.'

»Bare dårlig. Det var skrækkeligt,« sagde en unavngiven kilde til CNN om telefonsamtalen mellem de to mægtige mænd.

»Macron troede, han kunne sige sin mening i betragtning af det forhold, de har til hinanden. Men Trump kan ikke håndtere at blive kritiseret på den måde.«

Oplysninger fra Det Hvide Hus bekræfter, at telefonsamtalen drejede sig om handel og immigration.

Foto: LUDOVIC MARIN Vis mere Foto: LUDOVIC MARIN

Det var netop torsdag, Donald Trump besluttede at indføre staftolden, og umiddelbart før samtalen udsendte Macron en pressemeddelelse, hvor han beklagede det amerikanske skridt, som han altså betegnede som både 'ulovlig' og 'en fejl'.

»Jeg foretrækker at sige tingene direkte og ikke gennem pressen, og jeg vil fortælle ham (Donald Trump, red.), hvad jeg har fortalt jer, og jeg er overbevist om, at han allerede kender min holdning.«