Orkanen Ian har efter et længere tilløb nu ramt det amerikanske fastland.

Og det går »vildt for sig nu.«

»Træerne er ved at vælte og flere i området har vand, der nu vælter ind i husene. Jeg har hørt fra flere, at huse er ved at falde fra hinanden. Om et par timer bliver det højvande, så det kan blive rigtig slemt.«

Sådan fortæller 56-årige Henning Lorenzen til B.T., der bor i Naples, der ligger lige ud til den mexicanske golf og er en af de byer i USA, som huser flest millionærer.

Foto: JOE RAEDLE

Han befinder sig i øjeblikket på sin arbejdsplads, hvor det forventes at han arbejder nonstop frem til fredag, og hvor det også er planen, at han skal overnatte de næste par dage.

På nuværende tidspunkt blæser der vinde med op til 250 kilometer i timen, og mere end 1 million kunder står uden strøm i Florida ifølge CNN.

USAs præsident Joe Biden kalder orkanen for »utrolig farlig,« og beder folk om at følge »alle advarsler.« Desuden omtales den som en »historisk begivenhed, der vil blive talt om i mange år fremover.«

At 305 pm the eye of Hurricane Ian made landfall near Cayo Costa FL as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 150 mph and a central pressure of 940 mb or 27.75" A station at Tarpin Point in Cape Coral FL reported sustained winds of 77 mph with a gust up to 118 mph pic.twitter.com/mwqrjELS2S — NWS Eastern Region (@NWSEastern) September 28, 2022

B.T. er i kontakt med flere danskere, der bor i Florida, og som befinder sig midt i »orkanens øje«.

»Vi bliver smadret. Der er ingen tvivl om, at det her bliver katastrofalt for Florida,« fortæller Trine Andersen, der bor i North Port syd for Sarasota, til B.T.