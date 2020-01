Mon ikke, han har nydt stilheden?

De seneste uger er det ikke meget, vi har hørt til prins Andrew og hans kontroversielle venskab med den pædofilianklagede amerikanske milliardær, Jeffrey Epstein.

Chokket over prins Harry og hertuginde Meghans exit fra de royale rækker har stadig ikke lagt sig, og både britiske og udenlandske medier har nye vinkler på den sag hver dag.

Men hvis prins Andrew lige nu glæder sig over, at hans nevø stjæler opmærksomheden, så kan han meget snart selv komme tilbage i det kritiske søgelys.

En række følsomme e-mails med navne på flere fremtrædende mænd ser nemlig givetvis snart dagens lys, og en af mændene på listen kan meget vel være prinsens.

Det skriver flere britiske medier, blandt dem Daily Mail og The Telegraph.

Her fremgår det, at cyber-kriminelle har hacket Ghislaine Maxwells private e-mail-server og fået fingrene i en række beskeder, som potentielt kan belaste flere indflydelsesrige mænd. Blandt dem prins Andrew.

Op gennem 90'erne og 00'erne var Ghislaine Maxwell tæt på den pædofilidømte og -mistænkte rigmand Jeffrey Epstein og introducerede ham for betydningsfulde mennesker verden over.

Ghislaine Maxwell var i kraft af sin far, mediemogulen Robert Maxwell, Epsteins genvej til eliten, men ifølge anklagerne var det også hende, der i årevis forsynede ham med unge kvinder i hans påståede pædofilring.

Hacket kom frem i et brev, som Ghislaine Maxwells advokat har skrevet i forbindelsen med den sag, som Epsteins påståede sexslave Virginia Guiffre har anlagt mod hende.

Den nu 35-årig Virginia Guiffre hævder, at hun som helt ung var sexslage for Epstein, og at rigmanden og Maxwell tvang hende til at have sex med prins Andrew, da hun blot var 17-år.

Guiffre beskriver Maxwell som Epsteins 'bodelmutter.' Anklager, som Ghislaine Maxwell afviser.

Prinsen benægter også ethvert kendskab til Giuffre, som dengang hed Roberts, og hævder, at et billede med de to sammen er fake.

I et interview med BBC beskriver Virginia Roberts Giuffre, hvordan prinsens svedte sveder voldsomt under akten. Det brugte prisen som bevis på, at det ikke kunne være ham. En krigsskade fra Falklandskrigen betynder nemlig, at han ikke længere kan svede.

Advokaterne frygter nu, at de kriminelle bagmænd vil lække eller sælge oplysninger med kompromitterende materiale.

Ifølge The Daily Telegraph brugte Maxwell en hemmelig server frem for en Google-konto for at holde sine oplysninger skjult for myndighederne. Dermed blev hun også mere følsom for hackere.

De nye oplysninger om den hackede e-mail-konto kan meget vel have fået den ellers sved-resistente prins til at få klamme håndflader og svedperler på panden.

I en tv-dokumentar fra BBC's Panorama kom det nemlig for få måneder siden frem, at prinsen så sent som i 2015 skrev med Maxwell. Emnet for brevvekslingen var Virginia Giuffre, som anklager prinsen for at have udnyttet hende seksuelt, da hun var teenager.

'Lad mig vide, hvornår vi kan tale. Har nogle specifikke spørgsmål til dig om Virginia Roberts,' skriv Andrew blandt andet.

Hertil svarede Maxwell:

'Har noget info - ring til mig, når du har et ledigt øjeblik.'