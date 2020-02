Nøgne kvinder, teenagepiger og bare baller på væggene.

Sådan ser det bl.a. ud i milliardæren Jeffreys Epsteins hjem i Palm Beach, viser ny video offentliggjort af politiet.

Videoen giver et lille indblik i milliardærens tilbøjeligheder - bl.a. pink tapet, rødlig belysning og altså rigelige mængder nøgenbilleder samt sexlegetøj.

Filmoptagelsen blev offentliggjort mandag og fortæller offentligheden, hvad politiet bl.a. har haft at arbejde med i sagen om Epstein og anklagerne imod ham.

Anklager om, at han har misbrugt mere end et dusin mindreårige over en lang årrække samt handlet med mennesker.

Det skriver News.com.au, der viser udpluk fra videoen i deres artikel.

I 2005 erkendte milliardæren, at han havde misbrugt en 14-årig pige. Han indgik en aftale med anklagemyndigheden og afsonede 13 måneders fængsel - under særlige gunstige forhold - for sin forbrydelse.

I starten af juli 2019 var den gal igen, og Jeffrey Epstein blev varetægtsfængslet, da han var anklaget for at have etableret et pædofilinetværk, hvor han handlede og misbrugte mindreårige.

Det gjorde han angiveligt i perioden 2002 til 2005.

Nøgenbillederne i videoen er billeder af voksne kvinder og teenagepiger, der poserer for kameraet. Der er også billeder af børn, de er dog ikke nøgne.

Mange af billederne blev brugt som bevis i sagen mod Epstein

I august 2019 hængte han dog sig selv i fængslet. Derfor blev sagen lukket, trods utallige vidneudsagn med enslydende historier om milliardærens lyster.