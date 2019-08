Skaderne på hans lig tyder på, at han er blevet myrdet.

Sådan lyder den kontroversielle udmelding fra den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epsteins advokat, som i en udtalelse forsøger at så tvivl om, hvad den skandaleombruste rigmand døde af.

10. august blev Epstein fundet død i sin celle i Metropolitan Correctional Centre i New York.

Han var mistænkt for misbrug af adskillige mindreårige piger og for menneskehandel, og han var under skarp bevogtning i fængslet - såkaldt suicide watch, mens han ventede på sin retssag. Derfor vakte det også mere end almindelig bestyrtelse og opsigt, da han pludselig blev fundet død.

Jeffrey Epstein blev fundet død i sin celle 10. august. Nu forsøger hans advokater at så tvivl om dødsårsagen. (Arkivfoto)

Myndighederne konkluderede på baggrund af ligsyn og obduktion, at den pædofil-anklagede finansmand havde hængt sig selv, men det er det udsagn, Epsteins egne advokat nu går i rette med.

Forsvareren hæfter sig nemlig ved de skader, forretningsmandens lig havde i nakken, skriver blandt andre tv-stationen CNBC. Med de skader er det ifølge Epsteins egne jurister mere sandsynligt, at han er blevet kvalt.

Den 66-årige milliardærs død blev torsdag diskuteret af både anklagere og Epsteins advokat under en høring, og her udtrykte en af hans forsvarere sin skepsis overfor forklaringen om selvmord.

Advokat Reid Weingarten sagde under høringen til dommeren Richard Berman, at en brækket knogle i Epsteins hals 'var langt mere almindelig ved et overfald.'

Epsteins advokat Reid Weingarten taler til dommer Richard Berman under torsdagens høring i sagen mod milliardæren.

Han understreger også, at Epstein - trods de alvorlige anklager - umiddelbart før sin død ikke virkede fortvivlet eller suicidal.

Mere end 20 kvinder er stået frem og har anklaget Epstein for at have udsat dem for seksuelle overgreb og misbrug, da de var helt unge.

Jeffrey Epstein havde flere indflydelsesrige venner. Blandt andre præsident Donald Trump, tidligere præsident Bill Clinton og den britiske prins Andrew.

Sidstnævnte er kommet i alvorlige problemer, efter at sagen med Epstein er kommet frem. Prinsen har nemlig deltaget i flere af de fester, hvor de misbrugte piger har været med.