Jeffrey Epstein, der var sigtet for seksuelle overgreb mod mindreårige, efterlader sin formue til en fond.

Den vanærede amerikanske finansmand Jeffrey Epstein lavede to dage før sin død et testamente, som viser, at han efterlader sig 578 millioner dollar. Det skriver avisen the New York Post.

Beløbet svarer til næsten 3,9 milliarder kroner.

Den 66-årige Epstein, der var sigtet for at have betalt mindreårige piger for seksuelle ydelser og risikerede op til 45 års fængsel, hængte sig selv i en fængselscelle på Manhattan i New York den 10. august.

To dage tidligere, den 8. august, underskrev han et 21-sider langt testamente. Testamentet er registreret ved retsmyndigheder på de amerikanske Jomfruøer i Caribien, hvor Epstein ejede en privat ø.

Hele hans formue bliver overdraget til en fond med navnet "The 1953 Trust", skriver New York Post.

Det er uvist, hvem der bestyrer fonden, og der optræder ikke andre arvinger i testamentet.

/ritzau/