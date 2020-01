Der er fredag aften sket en episode ved USA's præsident Donald Trumps foretrukne ferieresort.

Det bekræfter en FBI-talsmand til CNN.

To personer er blevet taget med efter episoden.

Det var planen, at både præsidenten og hans hustru Melania Trump skulle rejse til Mar-a-Lago, som ferieresortet hedder, senere fredag.

Det har siden september 2019 været deres primære bolig.

Politiet har angiveligt jagtet en sort SUV, og det er i den forbindelse, at de altså har taget to personer med sig.

'Den sorte SUV var på vej mod to kontrolposter ved Mar-A-Lago i Palm Beach. SUV'en brød igennem begge kontrolposter og var på vej mod hovedindgangen. Tjenestefolk brugte deres våben mod bilen. Bilen flygtede, mens den blev jagtet af af politiet og en helikopter. Bilen er nu blevet fundet, og to personer er blevet taget med,' lyder det i et statement fra Palm Beach-politiet.

Både præsident Donald Trump og hustruen Melania Trump skulle eftersigende være i Washington D.C. lige nu. Sidstnævnte skulle opholde sig i det hvide hus.

Lige nu er gæster på Mar-a-Lago blevet bedt om at blive på resortet i de kommende timer, mens området bliver undersøgt, skriver CNN.

Gæsterne beskriver dog stemningen som rolig.

Feriehuset ligger i byen West Palm Beach i Florida.

Opdateres.