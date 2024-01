Det virker allerede som lang tid siden, vi gik rundt med de lyseblå og hvide masker under pandemien.

Skal du en tur til Gran Canaria i den nærmeste fremtid, kan du dog risikere at skulle finde mundbindet frem igen.

Sundhedsmyndighederne på det populære feriemål har nemlig indført krav om mundbind på apoteker, lægecentre og sygehuse.

Canariavisen skriver, at tiltaget er et forsøg på at bremse de mange udbrud af infektioner, der har været på øgruppen de seneste uger.

Påbuddet blev indført 9. januar og varer, indtil antallet er nye tilfælde falder.

Netmediet melder også om, at de mange syge har belastet sygehusene voldsomt.

I slutningen af december, hvor mange turister var draget til De Kanariske Øer for at fejre julen, ramte den smitsomme mave-tarmsygdom norovirus øgruppen.

En svensk turist beskrev i Aftonbladet det scenariet således:

»Folk kaster op overalt. I receptionen, ved bassinerne og på restauranterne.«