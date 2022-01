Øjeblikket til vælgermødet i den amerikanske delstat Georgia fik mange til at tabe kæben.

Det stort anlagte vælgermøde på en flyveplads i Dalton nord for Atlanta, arrangeret af Donald Trump, var sat op for at støtte og hylde de to republikanske kandidater til det altafgørende omvalg til Kongressen i starten af 2021. Men i stedet endte en helt anden med at stjæle scenen.

»Jeg er helt vild med hende her,« sagde Trump om det nyvalgte medlem af Repræsentanternes Hus for Republikanerne i Georgia, da han inviterede Marjorie Taylor Greene på scenen.

Her brugte han adskillige minutter på at tale Marjorie Taylor Greene op i et luftlag, som siden kun er blevet mere iltfattigt.

Trumps ros var så markant, at det blev bemærket af adskillige amerikanske politiske analytikere. Og for denne journalist, som var til stede, var det tydeligt at se, hvordan en undrende og akavet stemning bredte sig.

Her præcis et år senere er kvinden i centrum ved vælgermødet igen på alles læber.

For få dage siden blev det 47-årige medlem af Repræsentanternes Hus udelukket permanent fra sin personlige Twitter-konto for at sprede misinformation. Og mandag fulgte Facebook op med en udelukkelse i 24 timer.

Umiddelbart stod det ikke skrevet, at Marjorie Taylor Greene skulle blive en af de højeste, mest markante og splittelsesskabende stemmer i amerikansk politik.

For går man bare ti år tilbage, så var Marjorie Taylor Greene på vej ud af familieselskabet og ind i et nyt liv som crossfit-træner.

Marjorie Taylor Greene fremviser sin veltrænede overarm foran pressen. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere Marjorie Taylor Greene fremviser sin veltrænede overarm foran pressen. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Ikke længe efter udviklede det jobskifte sig til et regulært karriereskift, da hun åbnede sit eget fitnesscenter.

Ligesom Marjorie Taylor Greene blev mere og mere pumpet både økonomisk og fysisk, fik hun også styrket sin politiske interesse.

Allerede under præsidentvalget i 2016, hvor Donald Trump overraskende vandt, begyndte hun at vise sit ansigt.

Taylor Greene begyndte at skrive for en række konspiratoriske hjemmesider. Flere af dem er siden blevet lukket. Og på Facebook skruede hun op for retorikken.

Mange af de mest kontroversielle opslag og likes er sidenhen blevet slettet. Men internettet glemmer aldrig.

I en stor undersøgelse af Taylor Greenes historik på det sociale medie foretaget sidste år kunne CNN fremvise, hvordan det nyvalgte kongresmedlem blandt andet støttede en række konspirationsteorier.

Blandt dem QAnon, hvor tilhængerne tror, at Bill og Hillary Clinton sammen med Dalai Lama, Pave Frans, Bill Gates, Tom Hanks med flere står bag en verdensomspændende orden, samtidig med at de driver en omfattende pædofiliring fra et pizzeria i Washington, D.C., hvor man også høster og drikker børns blod.

Marjorie Taylor Greene gik sidste år imod maskemandatet i den amerikanske kongres ved foran pressen at smide sit mundbind. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Marjorie Taylor Greene gik sidste år imod maskemandatet i den amerikanske kongres ved foran pressen at smide sit mundbind. Foto: JIM LO SCALZO

Også et like fra 'MTG', som hun er blevet kendt som, på et Facebook-opslag blev fundet frem. Her var forfatterens pointe, at den demokratiske leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, skulle have en kugle for panden.

Tommelfinger op fra Taylor Greene.

Med den baggrund lykkedes det Marjorie Taylor Greene at skabe sig et navn i hjemstaten Georgia, hvor hun i forbindelse med præsidentvalget i 2020 formåede at vinde en plads i Kongressen via Georgias historisk set røde 14. distrikt. Det skete, efter den demokratiske modkandidat trak sig inden valget.

Det vakte lynhurtigt opsigt i USA, at en QAnon-støtte for første gang var blevet valgt ind i Kongressen.

Blandt andet dukkede en video fra februar 2019 op, hvor hun besøgte kongresbygningen i Washington, D.C. Her fandt hun frem til en anden fremadstormende kvindelig politikers kontor i form af den demokratiske superstjerne Alexandria Ocasio-Cortez og råbte ind gennem brevsprækken, at hun burde komme ud og møde det amerikanske folk, og at hun skulle »smide sin ble«.

Taylor Greene har både søgt og fået enorm opmærksomhed siden valget i 2020. Og coronapandemien har skubbet godt på hendes dagsorden. Hun har blandt andet talt mod masker, nedlukninger og ikke mindst vacciner.

Alligevel er hun blevet taget i at gå imod sine egne principper gentagne gange. Blandt andet da det i slutningen af sidste år kom frem, at hun selv har aktier i Pfizer, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Siden Taylor Greene blev valgt ind, har hun været blandt de største støtter af Donald Trump og hans grundløse påstande om, at præsidentvalget i 2020 blev 'stjålet'.

Marjorie Taylor Greene foran den amerikanske kongresbygning. Foto: ELIZABETH FRANTZ Vis mere Marjorie Taylor Greene foran den amerikanske kongresbygning. Foto: ELIZABETH FRANTZ

Og ved vælgermødet for et år siden på flyvepladsen i Dalton, Georgia, kom hun med en nærmest profetisk forudsigelse:

»Vi må stoppe socialismen i Amerika. Vi har fået nok. Vi vil kæmpe for præsident Trump 6. januar,« sagde hun med henvisning til den demonstration, der få dage senere førte til stormløbet på Kongressen i Washington, D.C.