Det endte fatalt, da seks teenagedrenge mandag var på cykeltur og gjorde ophold ved søen Enagh Lough i Nordirland.

Tre af drengene bevægede sig ud for at svømme en tur. Og på tragisk vis vendte to af drengene ikke tilbage i land med livet i behold.

Det skriver adskillige britiske medier, herunder BBC.

De to drenge, der mistede livet, blev begge 16 år. Den ene blev reddet op fra vandet og fragtet til et nærliggende hospital, hvor han afgik ved døden.

Den anden dreng blev meldt savnet og først fundet timer senere af myndighederne bestående af et redningshold og et dykkerhold fra politiet.

Lige nu er en tredje dreng, som var med i vandet, indlagt på hospitalet. Han meldes ikke i livsfare.

Politienheden i Nordirland (PSNI) har udtalt, at ulykken nu bliver undersøgt.

»Der bliver indsat ressourcer til at undersøge denne ulykke, men vi mener, der er tale om en tragisk drukneulykke.«

»Vores tanker er hos de pårørende og dem, der er berørte af situationen,« lyder det fra politiet.

Også en lokal præst har udtalt sig om den tragiske sag. Fader Michael Canny, som har talt med familien, siger, de alle er knuste. Begge drenge var fra lokalområdet.

»Det er en frygtelig tragedie, og der er en enorm sorg i hele området,« siger han.