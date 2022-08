Lyt til artiklen

2.900 tons æg. Svarende til 46 millioner æg.

Det er den mængde æg, der vil blive produceret for meget i år i Norge.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

»Problemet er kort sagt, at der produceres flere æg, end folk køber,« siger Margrethe Brantsæter, der er leder i Norges Fjerkræforbund.

Tallene står i den seneste prognose fra Nortuna, der samtidig oplyser, at knap 400 tons æg, som oprindeligt var tænkt til mennesker, er blevet til dyrefoder.

Overproduktionen er nu så stor, at Norsk Fjerkræforening nu foreslår at sætte en midlertidig stopper for at kunne etablere sig som ægholdere i Norge.

Nortura er blandt landets største fødevareleverandører og står bag mærker som Prior og Gilde.

Da de er et kooperativ, skal de acceptere alle æg, der bliver leveret til dem.