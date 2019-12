Politiet har ifølge lokalmedie brugt tåregas en enkelt gang, mens Hongkong afventer store protester søndag.

Mindre demonstrationer har lørdag givet anledning til fornyede spændinger i Hongkong.

Det sker, en uge efter at prodemokratiske kandidater vandt en klar sejr i distriktsvalgene i Hongkong, som har været præget af rimeligt rolige forhold siden da.

Ifølge South China Morning Post (SCMP) blokerede omkring 200 demonstranter lørdag forskellige gader to gange i løbet af tre timer.

De satte også ild til indgangen til en metrostation. Politiet skød en enkelt gang et projektil med peberspray mod en journalist, som forsøgte at tage et billede.

Politiet har derudover anvendt tåregas mindst en gang, beskriver det lokale medie.

En kvinde blev behandlet for en øjenskade. Årsagen til skaden er dog endnu ikke klarlagt, skriver SCMP.

Ifølge mediet er der generelt en "skrøbelig fred" og en "fornemmelse af uro" i byen, hvor man afventer en stor demonstration, som skal finde sted søndag.

Distriktvalgene sidste weekend lagde nyt pres på Hongkongs upopulære regeringsleder, Carrie Lam, og styret i Beijing, der støtter hende.

De prodemokratiske partier løb med næsten 400 af 452 sæder. Det er mere end en tredobling og det klart højeste i de 20 år, lokalvalgene har eksisteret.

Demonstrationerne i Hongkong begyndte i juni som følge af et kontroversielt lovforslag.

Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Det er siden blevet droppet.

Protesterne er dog i stor stil fortsat på gaderne og retter sig mere bredt mod det kinesiske styre.

/ritzau/