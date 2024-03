93-årig har doneret én milliard dollar til lægeuddannelse i New York City for at gøre uddannelsen gratis.

Det bliver i den overskuelige fremtid gratis at studere medicin på Albert Einstein College of Medicine i den amerikanske storby New York City.

Det sker takket være en donation på én milliard dollar - svarende til knap syv milliarder kroner - fra enken til en kendt Wall Street-milliardær.

Det skriver avisen The New York Times.

Det er 93-årige Ruth Gottesman, som har arvet et større beløb fra hendes nu afdøde mand, David Gottesman.

David Gottesman var en af de første investorer i konglomeratet Berkshire Hathaway, der blev stiftet af Warren Buffett, en af verdens rigeste mænd.

I USA er det ikke som i Danmark gratis at studere på universitetet. Ifølge The New York Times færdiggør mange medicinstuderende deres uddannelse med en gæld på over 200.000 dollar - næsten 1,4 millioner kroner.

Selv er Ruth Gottesman forhenværende professor på netop Albert Einstein College of Medicine.

Hendes donation er ifølge The New York Times en af de største til en uddannelsesinstitution i USA nogensinde.

Ifølge The New York Times er donationen ikke bare bemærkelsesværdig på grund af sin størrelse, men fordi den gives til et universitet i bydelen Bronx, der er New York Citys fattigste.

I Bronx er der ifølge avisen en høj risiko for tidlig død, og bydelen er samtidig en af de mest usunde i delstaten.

Ruth Gottesmans mand døde i en alder af 96 år i 2022.

- Han efterlod mig uden min viden en hel portefølje af aktier i Berkshire Hathaway, siger Ruth Gottesman ifølge The New York Times.

- Instruktionerne var simple: Gør med aktierne, hvad end du synes er rigtigt.

Undervisningsafgiften på Albert Einstein College of Medicine er ifølge The New York Times over 59.000 dollar om året - omkring 400.000 kroner.

/ritzau/