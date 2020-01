Tre dage efter det tragiske flystyrt i Iran udtaler hustruen til flyets pilot sig for første gang.

Det gør hun til flere medier, herunder Sky News.

Her fortæller enken, Katerina Gaponenko, om deres sidste samtale. Hun forklarer, at hun bad sin mand om ikke at flyve.

»Jeg sagde, han ikke skulle flyve. Men han sagde 'Hvis jeg ikke gør det, er der ingen anden. Jeg er sat på turen, så jeg skal flyve'. Jeg bad ham om at blive.«

Piloten, Volodymyr, styrede flyet fra Ukraine International Airlines, som onsdag morgen styrtede med 176 personer ombord i den iranske hovedstad, Teheran.

Alle omkom, inklusive Volodymyr Gaponenko.

Katerina Gaponenko forklarer videre, at hun var bekymret på grund af sikkerhedsniveauet i Iran.

Få timer inden flystyrtet havde Iran nemlig sendt missiler mod to militærbaser i Irak med amerikanske og andre udenlandske soldater.

De omkomne ved flystyrtet bliver mindet med lys og blomster. Foto: SERGEY DOLZHENKO Vis mere De omkomne ved flystyrtet bliver mindet med lys og blomster. Foto: SERGEY DOLZHENKO

Lørdag morgen erkendte Iran så, at man 'utilsigtet' kom til at skyde det ukrainske passagerfly ned på grund af en 'menneskelig fejl', forklarede landets militær.

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, har efterfølgende krævet en tilbundsgående undersøgelse af flystyrtet i Iran, og at de ansvarlige bliver stillet til ansvar.

Trods det tragiske flystyrt, forventer Peter Viggo Jensen, lektor ved Forsvarsakademiet, ikke, at det får betydning for den igangværende konflikt mellem USA og Iran.

»Alt peger i retning af et uheld. Hvis der kun havde været amerikanere om bord, kunne verden være fyldt med konspirationsteorier, men nu bliver ulykken bare en parentes i konflikten mellem USA og Iran,« siger han til Ritzau.