En fransk kvinde sagsøger flyproducenten Boeing for 267 millioner dollars - svarende til 1,85 milliarder danske kroner.

Søgsmålet skyldes, at kvindens mand mistede livet, da et Boeing 737 MAX-fly fra flyselskabet Ethiopian Airlines i marts måned styrtede ned i Ethiopien.

157 mennesker mistede livet i det fatale flystyrt, der fandt sted den 10. marts, og som gjorde Nadege Dubois-Seex til enkekvinde.

Det er kvindens advokat, der over for nyhedsbureaet AFP oplyser, at det gigantiske søgsmål er reelt. Det skriver France 24.

Flytragedien fandt sted mindre end et halvt år efter, at et andet Boeing 737 MAX-fly fra flyselskabet Lion Air forulykkede i Indonesien og dræbte 189 mennesker.

Den franske enke påstår, at Boeing forsømte at informere sine piloter om risikoen ved brugen af en særlig software i Boeing 737 MAX-flyene.

»De vidste, der var problemer, og de kunne have undgået denne ulykke. Flyet burde aldrig være lettet,« sagde enken til lokale medier i Paris tirsdag.

Det er angiveligt en ændring i 737 MAX-flyenes advarselssystem, som menes at være årsagen til de to ulykker.

Advarselssystemet skulle advare piloter, hvis en af flyets sensorer leverer fejlagtige data om flyets hældning, men allerede inden flyet kom på vingerne i 2017, vidste Boeing, at sytemet kun virkede, hvis piloterne selv installerede en hidtil valgfri funktion.

Og det er altså dette, der gør, at den franske enke mener, at Boeing ikke har formået at vejlede piloterne korrekt.

Enken er ikke den eneste, der har lagt sag an mod Boeing. En fransk familie har også sagsøgt flyproducenten, da de mener, at der er tale om uagtsomt manddrab.

»Boeings alvorlige fejl kan kun løses ved at søge erstatning,« siger familiens advokat ifølge France 24.

Boeing påstår, at det faktum, at advarsessystemet var en valgfri funktion på daværende tidspunkt, ikke har udgjort en selvstændig sikkerhedsrisiko.

Flyproducenten har dog indrømmet, at der har været fejl i den software, der har forbindelse til den pågældende flytype. Det gjorde de for første gang for et par dage siden.

Softwaren, som piloterne bruger til at træne manøvreringen af 737 MAX-fly, har - ifølge Boeing - ikke formået at simulere de flyveforhold, som minder om dem ved de to styrt.

Boeing har understreget, at de vil optimere softwaren, så 'simulationen bliver forbedret.'