Der findes ikke tal på, hvor mange mennesker Donald Trump har fornærmet både før og efter han blev valgt som præsident.

Hans grove retorik var muligvis det, der sikrede ham sejren mod Hillary Clinton, men det kan også være det, der i sidste ende koster ham genvalget.

En række udtalelser, som Donald Trump kom med under den seneste valgkamp, er en af de medvirkende årsager til, at Donald Trump mistede opbakningen i den sydlige amerikanske stat Arizona. Det skriver News.com.au.

Arizona er en af de 15 svingstater, hvor Trump blev spået den største mulighed for at vinde. Ved stemmeoptællingen ser de 11 valgmænd dog ud til at gå til Joe Biden, og Trumps tilhængere giver især én person skylden for, at valget fik det udfald i Arizona.

John McCain. Foto: ROBYN BECK Vis mere John McCain. Foto: ROBYN BECK

Cindy McCain. Enke til den nu afdøde tidligere præsidentkandidat John McCain, der tabte til Barack Obama i 2008.

Forud for den forrige valgkamp i 2016 langede Donald Trump kraftigt ud efter John McCain ved at rejse tvivl om hans status som krigshelt.

»Han var ikke en krigshelt,« sagde han, og ved en anden given lejlighed tilføjede han:

»Han var en krigshelt, fordi han blev taget til fange. Jeg kan godt lide folk, som ikke bliver fanget.«

Et billede af John Mc Cain taget 1967, mens han var krigsfange i Vietnam. Foto: - Vis mere Et billede af John Mc Cain taget 1967, mens han var krigsfange i Vietnam. Foto: -

Som meget andet af det, der kommer ud af Donald Trumps mund, var udtalelserne om John McCain lemfældig omgang med sandheden.

John McCain fik to medaljer for sin heroiske indsats under vietnamkrigen, hvor han fløj bombemissioner henover Nordvietman.

I 1967 blev hans fly skudt ned af et missil over Hanoi, og han tilbragte herefter fem et halvt år i forskellige krigsfangelejre.

Der blev han tævet, udmagret og udsat for systematisk tortur, inden han til sidst blev udleveret til USA i en fangeudveksling.

John McCain lagde ikke det store i Donald Trumps udtalelser, men de gjorde til gengæld hans hustru rasende.

»Jeg hørte ham nedgøre min mand og nedgøre min mand igen, mens han lå på sit dødsleje,« har hun udtalt under et debatarrangement.

Mens John McCain var i live, reagerde hun ikke, men da hun i år hørte Donald Trump referere til amerikanere, der har mistet livet i tjeneste, som »tabere«, besluttede hun sig for at støtte Joe Biden offentligt.

»Jeg er mor til to veteraner og hustru til en veteran, og min far var veteran. Jeg ved, at de ikke er tabere på nogen måde,« har hun sagt i et interview til tv-programmet 60 Minutes.