Enken efter stifteren af det gigantiske tyske medieimperium, Springer-koncernen, har uden at overdrive været i et vældigt gavehumør.

Friede Springer har for nylig foræret, hvad der svarer til 7,5 milliarder kroner til den administrerende direktør i koncernen, Mathias Dopfner.

Hun har dog samtidig placeret lidt af et skatteproblem hos direktøren, skriver Forbes ifølge Finans.

Friede Springer var oprindeligt barnepige i Springer-familien, der blandt andet ejer de tyske aviser Bild og Die Welt samt den engelsksprogede, amerikanske Business Insider.

Hun blev dog med tiden elsker til koncern-overhovedet, Axel Springer. Skæbnen ville, at barnepigen og milliardæren blev kærester, og i 1978 blev Friede den femte kvinde, der havde giftet sig med Axel Springer.

Da han døde i 1985, overtog Friede Springer knap halvdelen af koncernen.

Hendes foræring af aktier af en værdi på 1,2 milliarder dollar til den nuværende administrerende direktør forklarer hun med et ønske om kontinuitet.

Hun er ‘meget glad for at have fundet sin afløser i Mathias,’ lyder det.

Mathias Döpfner er nu den næstmest magtfulde aktionær i Springer-koncernen med 44 procent af stemmerne samt 15 procent af kapitalen, skriver Finans.

Men i kraft af at Mathias Döpfner ikke er et familiemedlem, risikerer de mange penge at udgøre et skatteproblem.

Ifølge Finans bliver direktøren, hvis myndighederne i Tyskland insisterer på, at han skal betale skat, nødt til at sælge ud af sine aktier - og dermed af kontrollen.

Mon ikke han trods alt påskønner gaven fra Friede Springer?