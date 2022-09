Lyt til artiklen

Hendes mand blev skudt og dræbt for øjnene af hende.

Selv måtte hun flygte for livet, da gerningsmanden rettede pistolen mod hende og affyrede otte skud.

Nu risikerer Merete Bertheussen at skulle dele arven efter sin afdøde ægtemand gennem 20 år med drabsmanden, skriver norsk TV 2.

Det er hårde dage for enken efter den norske topadvokat Tor Kjærvik, som 12. april sidste år blev dræbt af sin egen søn.

Retssagen mod den nu 37-årige søn startede tirsdag i Oslo, og siden har Merete Bertheussen været tvunget til at gennemgå den traumatiske aften endnu en gang.

»Det har været hårde dage. Det at gå gennem den aften – 12. april sidste år – det river i mig hele tiden. Jeg ser for mig det, som skete, og den kamp, det var at komme ud,« fortæller hun i interview med tv-stationen.

Sønnen har tilstået både drabet på faren og drabsforsøget på stedmoderen. Hans forklaring lyder, at hans handling var kulminationen på længere tids konflikt mellem far og søn.

Men den udlægning kan stedmoderen ikke genkende.

Hun fortæller, at både hun og hendes mand havde et fint forhold til den 37-årige, og at hun føler, at hun mistede dem begge på drabsnatten.

»Der var ingen skænderier. Vi kunne diskutere og sådan, men ikke mere end det.«

Drabet skete i ægteparrets hjem i Oslo-forstaden Røa, og enken bor stadig i huset. Et sted, hvor hun ikke længere føler sig tryg.

Det kan dog blive endog meget svært for hende at få råd til at købe et andet sted at bo.

Hvis sønnen bliver erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket – og derfor ikke kan straffes – kan hun risikere at skulle dele arven med sønnen.

Anklagerne går efter, at sønnen skal miste arveretten, men gør han ikke det, må Bertheussen dele pengene efter et eventuelt hussalg med ham.

»Det vil i praksis betyde, at hun ikke har råd til at købe sig et nyt sted at bo,« siger enkens advokat, Ellen Holager Andenæs, til tv2.no.

Der er afsat seks retsdage til retssagen.