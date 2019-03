I 2017 tiltvang Jørn Dohrmann sig et tv-kamera, og mandag har udvalg indstillet at ophæve hans immunitet.

Retsudvalget i EU-Parlamentet har mandag på et lukket møde indstillet, at politikeren Jørn Dohrmanns (DF) retlige immunitet ophæves.

Det var ventet, at udvalget ville nå til den beslutning, og den danske politiker har selv ønsket, at retten i Danmark skal tage stilling til en hændelse i 2017, da han frivristede kameraet fra en tv-fotograf.

- Det er godt, at der endelig kommer skred i sagen, så man kan få den afklaret, siger Jørn Dohrmann i en reaktion på indstillingen.

Den formelle beslutning om at ophæve et medlems immunitet afgøres ved en afstemning i EU-Parlamentets plenarsamling. Det sker ved simpelt flertal.

Men da politikeren selv har lagt op til, at han ønsker immuniteten hævet, er der næppe tvivl om, at det også vil ske i næste uge i Strasbourg.

Jørn Dohrmann er tilfreds med, at retsudvalget i parlamentet mandag har indstillet at ophæve hans parlamentariske immunitet.

Mandagens beslutningen udspringer af, at Justitsministeriet sidste år sendte en anmodning til EU-Parlamentet om at hæve DF'erens immunitet.

Baggrunden var en episode i 2017, da Dohrmann med magt tog et kamera fra en tv-fotograf, som måtte have politiets hjælp til at få kameraet igen.

Når en sådan anmodning modtages i parlamentet, meddeles den medlemmerne af formanden.

Derpå sendes den videre til retsudvalget, som efter en høring udarbejder en indstilling og stemmer om den. Det er det, der er sket mandag.

Via udvalgsarbejdet er det fremgået, at anklagemyndigheden vil rejse tiltale for hærværk, ulovlig tvang og brugstyveri.

I forbindelse med en dokumentarudsendelse tog tv-fotografen Birger Lund i april 2017 til Dohrmanns bopæl i Vamdrup for at filme dækbilleder til brug for udsendelsen.

Det førte til en korporlig kontrovers. Dohrmann tiltvang sig med magt tv-kameraet fra Birger Lund.

- Jeg mener helt klart, at en journalist ikke skal rende rundt på privat grund. Jeg synes, at det er dybt krænkende, at min familie skal inddrages i sådan en sag. Det bryder jeg mig ikke om, siger Dohrmann.

I godt halvandet år har jurister fra Rigsadvokaten, Statsadvokaten i Viborg og den stedlige politikreds bakset med den retlige vurdering af sagen uden at ytre en lyd om en eventuel sigtelses karakter.

- Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det har taget så lang tid, siger Jørn Dohrmann.

Stemmer EU-Parlamentet i næste uge for at hæve den danske parlamentarikers immunitet, kan sagen indledes i det danske retssystem.

Dansk Folkeparti kalder det en formalitet, som var ventet og har derfor ikke yderligere kommentarer.

/ritzau/