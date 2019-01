Borgerrettighedsudvalg i EU-Parlamentet giver enstemmig støtte til forslag om briters rejser i EU.

Briterne skal have fri adgang til EU - i kortere perioder - når Storbritannien har forladt unionen.

Det har et enigt udvalg for borgerrettigheder (LIBE) i Europa-Parlamentet tirsdag stemt for.

Lovforslaget lægger op til, at briterne kan rejse ind i EU i perioder på op til 90 dage uden et visum. Betingelsen er, at Storbritannien vil tilbyde samme vilkår for EU-borgere.

EU-landene har endnu ikke officielt taget stilling til forslaget. Når det er sket, kan forhandlingerne indledes med parlamentet.

Storbritannien forlader, som tingene aktuelt står, EU om to måneder: 29. marts.

Et snævert flertal af de britiske vælgere satte ved en folkeafstemning i sommeren 2016 kryds ved, at kongeriget skal forlade EU.

Året efter besluttede regeringen at indlede processen med at forlade EU.

Efter omkring halvandet års forhandlinger blev parterne i november sidste år enige om en skilsmisseaftale.

Men premierminister Theresa May har ikke formået at samle opbakning til præmisserne.

Tirsdag aften skal Underhuset i London igen stemme om brexit, efter at flere parlamentarikere har fremsat alternative forslag til processen.

